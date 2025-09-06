Trajecte gratuït amb el Funicamp, aquest dilluns

El Comú d’Encamp ofereix el trajecte gratuït amb el Funicamp, el proper dilluns, 8 de setembre. Ho fa amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Meritxell i, a la vegada, coincident amb la darrera jornada de la temporada d’estiu del giny. Segons la corporació local encampadana, l’objectiu és apropar les muntanyes de la parròquia i diverses activitats a visitants i residents.
L’horari en què el giny estarà en marxa serà de les 10 a les 16 hores, amb última pujada a les 15 hores, i s’ha de recollir el forfet a l’Oficina de Turisme del Funicamp.