APLEC: “Un miler d’infants menys tindran el català a l’escola. Un retrocés preocupant a Catalunya Nord”

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català i Associació de famílies d’alumnes inicia el curs escolar amb una jornada de formació mentre denuncia la reducció del suport a l’ensenyament del català a les escoles públiques. Així, aquesta setmana, l’APLEC ha donat el tret de sortida al curs 2025-2026 amb una reunió i formació amb la seva direcció i els consellers de català de l’Educació Nacional, per a preparar la tornada dels mestres de català a les escoles.
Aquesta trobada reuneix una plantilla majoritàriament formada per estudiants de l’IFCT i de la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD), que enguany impartiran classes a gairebé un centenar d’escoles públiques i una de concertada.
Tot i això, el curs comença amb preocupació: les subvencions públiques han disminuït i això ha obligat a suprimir les classes d’iniciació al català en més d’una dotzena d’escoles, deixant sense aquest primer contacte amb la llengua més de mil alumnes del territori.
L’ensenyament del català es manté gràcies al finançament conjunt dels ajuntaments, el Consell Departamental i la Regió, però la retallada de recursos posa en risc l’expansió i la consolidació del català a l’escola.
L’APLEC fa una crida a les institucions per a revertir aquesta situació i garantir l’accés equitatiu al català per a tots els infants del territori.