La Seu vol millorar la competitivitat i sostenibilitat del producte turístic del municipi

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat l’elaboració d’un Pla Estratègic de Competitivitat i Sostenibilitat del Producte Turístic de la Seu d’Urgell, a la consultoria TOURISLAB-Innovació i Estratègia Turística. Aquest document marcarà el full de ruta per al desenvolupament turístic del municipi pels propers anys, amb l’objectiu de millorar la seva posició competitiva i garantir un model de creixement responsable.
La regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, explica que “amb aquest Pla Estratègic fem un pas endavant per a consolidar la Seu d’Urgell com una destinació de qualitat, responsable i amb identitat pròpia”. I afegeix al respecte que “l’objectiu de tot això és millorar la competitivitat del nostre producte turístic i, alhora, garantir que el desenvolupament del sector sigui respectuós amb el territori, la cultura i el medi ambient”.
Tó remarca que “la Seu disposa d’un patrimoni natural, històric i cultural excepcional, i aquest pla ens permetrà posar-lo en valor de manera estratègica, creant oportunitats econòmiques i socials sostenibles per a la ciutadania. Volem construir un model turístic compartit, participatiu i coherent amb els valors del nostre entorn. En definitiva, es tracta de fer créixer el turisme des del respecte, la innovació i la sostenibilitat”.
Una visió estratègica per a un turisme integral
Aquest Pla Estratègic es planteja com una eina tècnica i integradora per a millorar la competitivitat i sostenibilitat integral de la Seu com a destinació turística.
• Objectiu principal: Definir i avançar cap a un model de desenvolupament territorial amb responsabilitat social, cultural i mediambiental.
• Creació de valor: Es busca generar riquesa al voltant dels valors endògens de l’entorn, com el paisatge, la cultura, la història i la natura , aprofitant aquells elements que singularitzin la ciutat.
El document recull criteris clau, eficients i eficaços, per a la definició de l’estratègia competitiva, plantejant una visió clara, un escenari òptim desitjat i els programes operatius i tàctics necessaris per a assolir els objectius de millora.
Compromís amb la sostenibilitat i la identitat local
Aquest Pla posa èmfasi especial en la necessitat que el desenvolupament turístic sigui compatible amb els valors endògens de l’entorn natural del municipi.
• Sostenibilitat Integral: La filosofia del pla es basa en la sostenibilitat en les seves tres vessants: econòmica, social i mediambiental.
• Implicació Sectorial: El proper pas serà iniciar un procés de diàleg i implicació amb el sector privat i els agents locals per tal de garantir l’acceptació i la implementació exitosa de les directrius i programes que es deriven del document.
Amb aquest Pla, la Seu d’Urgell fa un pas endavant per a consolidar un model turístic madur i de qualitat, capaç de generar beneficis per a tota la comunitat alhora que preserva els seus actius més valuosos.