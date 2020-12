Tornen les armilles de punt

Les armilles de punt poden semblar una peça demodé, xapada a l’antiga i sense sortida, però aquest 2020 continua sorprenent-nos i aquesta peça tan clàssica torna a ser la protagonista. De tall oversize, caràcter masculí i amb un toc retro, el carrer (i les signatures de moda low-cost) ens mostren tot el seu potencial.

Versions llises per a afegir elegància

En colors llisos i gran grandària, aquesta peça té més versatilitat del que imaginem.

Encara que combinar-ho per sobre d’una camisa clàssica és com més triomfa en les xarxes socials, altres persones opten per lluir els seus dissenys per sobre d’un vestit (combinació mestra) o sense res sota -a manera top-.

Estampats originals

La pota de Gall és un d’aquests teixits d’antany que sempre estan de moda. Lluir un disseny amb aquest estampat és una jugada mestra.

Els clàssics “vuits” marquen la diferència

Les versions que juguen amb les textures agraden, més si s’acompanyen dels clàssics “vuits”. El color blanc apagat afegirà un toc vintage que trencarà amb tot.

Per Trendencias.com