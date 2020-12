Desenvolupen IA per a predir l’aparició d’Alzheimer en persones sanes

A Espanya, la malaltia d’Alzheimer afecta aproximadament 800.000 persones i es diagnostiquen a l’any al voltant de 40.000 nous casos, segons apunta la Sociedad Española de Neurología (SEN). Tenint en compte que el 80% dels casos que són lleus estan sense diagnosticar, cal desenvolupar nous mètodes que contribueixin a una detecció precoç de la malaltia. En aquest sentit, IBM Research ha dut a terme juntament amb Pfizer, un model basat en intel·ligència artificial capaç de predir amb un 71% de precisió l’aparició de l’Alzheimer en persones sanes.

Aquesta recerca, publicada en The Lancet eClinical Medicine, ofereix avanços importants en la cerca de vies diferents per a predir l’Alzheimer. La gran majoria de recerques existents sobre la predicció d’aquesta malaltia s’han centrat en persones que començaven a mostrar signes de deterioració cognitiva, o aquells amb factors de risc com els antecedents familiars o la genètica. No obstant això, la malaltia d’Alzheimer pot afectar un ampli espectre de persones, incloses aquelles sense antecedents familiars o altres factors de risc. És per això que l’estudi d’IBM Research és un dels primers a utilitzar la IA per a predir resultats en persones sanes sense altres factors de risc en joc.

El model d’IA utilitza petites mostres no invasives del llenguatge del pacient obtingudes a través de tests cognitius. A través de marcadors lingüístics, el model d’IA produeix uns resultats predictius valuosos, amb una taxa d’encert superior a les prediccions a escala clínica (59%) basades en altres dades biomèdiques disponibles

