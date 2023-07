Toc d’atenció de la Policia a qui intenti falsificar documents

Un policia del Servei d’Estrangeria (Policia d’Andorra)

La Policia recorda a les persones que vulguin sol·licitar un permís de residència i treball que alterar o falsificar dades relacionades amb l’experiència i la vida laboral és un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Les darreres setmanes, coincidint amb l’augment de sol·licituds per a la temporada d’estiu, el grup d’Estrangeria ha detectat diversos intents en aquest sentit i ha hagut d’arrestar les persones que han modificat la documentació, amb les corresponents conseqüències penals i administratives.

A més de la detenció, d’una possible expulsió i de no poder optar al lloc de feina, passen a tenir antecedents penals, fet que els impedirà demanar de nou el permís de residència i treball mentre els hi constin.

La Policia i el Servei d’Immigració comproven minuciosament les sol·licituds i es troben que els certificats d’experiència laboral són el document que més s’intenta falsificar. Aquest certificat, que és un document privat, serveix per a acreditar que el demandant té experiència professional en el lloc de treball que sol·licita. Aquesta informació s’ha de corroborar amb el document de vida laboral oficial del país d’origen, que ha d’anar segellat. En alguns casos també s’han detectat manipulacions o falsificacions d’aquests segells o postil·les.

Sense anar més lluny, aquest mateix dimarts, es va arrestar una dona de 36 anys i no resident com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar un certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.