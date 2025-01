Tesi doctoral sobre el risc d’allaus a Andorra

A la dreta, Jon Saracho, defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimecres, 29 de gener, la lectura de la tesi doctoral titulada “Caracterització espaciotemporal de l’activitat d’allaus a Andorra. Nous coneixements, eines i tecnologies per a la presa de decisions en la gestió del risc”, defensada per Jon Apodaca Saracho i dirigida per Juan Ignacio López i Marc Pons. La recerca se centra a analitzar i millorar les estratègies existents per a la gestió del risc d’allaus a Andorra, atesa la creixent exposició del territori a aquests esdeveniments.

Els resultats de l’estudi han permès una caracterització espaciotemporal detallada del fenomen de les nevades i les allaus al país, facilitant la sectorització en diferents regions nivoclimàtiques que ajuda a identificar comportaments específics de l’activitat d’allaus en funció de les característiques climàtiques de cada regió i proporciona una base sòlida per a futures prediccions i una millor gestió d’aquests fenòmens.

També s’ha desenvolupat una base de dades geolocalitzada i històrica que recopila de manera exhaustiva i homogènia la informació sobre l’activitat d’allaus a Andorra. Les anàlisis estadístiques realitzades amb aquesta base de dades han permès una comprensió més profunda dels patrons d’activitat d’allaus en el passat i la seva distribució espacial i temporal, aspecte crucial per a millorar la planificació i la presa de decisions en la gestió del risc d’allaus.

Finalment, s’ha fet una avaluació exhaustiva dels protocols, eines i fluxos d’informació actualment utilitzats en la gestió del risc d’allaus al país, que identifica àrees de millora en la coordinació entre els diferents actors involucrats i proposa ajustos per a augmentar l’eficàcia de les intervencions en situacions d’emergència.

El tribunal de tesi ha estat format per Betlem Sabrià (Universitat d’Andorra), David Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona), Ferran Virgós (Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon J. Batalla (Universitat de Lleida) i Raúl Velasco (Universitat Autònoma de Barcelona). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 29 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.