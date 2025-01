Joan Aracil (14è) manté les bones sensacions a la segona prova del Freeride World Tour

Joan Aracil en un espectacular salt (Ordino Arcalís)

Aquest matí de dimecres ha tingut lloc la segona prova del Freeride World Tour 2025 a l’estació francesa de Val Thorens en què ha participat el rider d’Ordino Arcalís, Joan Aracil. El corredor del Principat ha completat una baixada amb una línia molt recta en la qual ha pogut efectuar un gran 360 al principi que ha aterrat a la perfecció. Posteriorment, ha executat un backflip que no ha pogut recepcionar bé a causa d’un tou de neu que l’ha frenat i l’ha desequilibrat, però amb una bona reacció i una petita tombarella, Aracil ha pogut seguir amb el descens i acabar amb un gran salt.

“L’últim salt que he fet m’ha agradat molt perquè he saltat moltíssim, m’he notat molta estona a l’aire i amb la recepció molt bona”, ha manifestat l’andorrà. Amb aquesta actuació, Aracil ha rebut una puntuació de 53,67 que el situa en la 14a posició de la classificació general. El vencedor de la prova d’avui ha estat el suís Martin Bender amb una puntuació de 91,67.

Tot i que Aracil s’esperava una major puntuació després de la seva actuació, ha confirmat el seu bon estat de forma i les ganes per a continuar lluitant: “em quedo amb les meves sensacions, que han estat molt bones i és el que importa, estic content amb els resultats que estic fent”. També ha expressat que de cara a la pròxima prova “miraré d’estudiar més la línia, perquè he vist baixades molt bones amb coses que jo no havia vist, així que estudiaré millor les baixades que sempre és un bon punt a millorar”.

La pròxima parada del Freeride World Tour serà entre el 23 de febrer i l’1 de març, a l’estació de Tetnuldi, a Geòrgia, a la qual Aracil arribarà preparat per a millorar els resultats de cara a començar a escalar posicions per a poder entrar al Top-10, el seu principal objectiu per a la temporada. Després de dues cites, ocupa la 14a posició a la classificació general de l’FWT 2025 amb 7.360 punts.