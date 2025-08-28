Surt de la presó, a Andorra, una dona que hi ha estat 15 anys

Després d’una dècada i mitja ingressada al centre penitenciari, Montserrat Gimeno, ha sortit al carrer en llibertat condicional. La seva condemna inicial, per assassinat, era de 20 anys, però ha pogut acollir-se a una reducció de pena per bona conducta. Això sí, la interna que més temps ha estat a la presó ha estat expulsada del país ja que no és nacional. Ho publica aquest dijous AndorraDifusió.
Els fets que la van portar a aquesta situació van començar l’agost de 2010 quan se la va acusar d’haver matat el seu marit perquè havia decidit anar-se’n amb una altra persona. L’assassinat es va produir al domicili conjugal que encara compartien i mentre ell estava estirat al llit.
Anys després va demanar que se la tornés a jutjar perquè declarava que era innocent i la mort l’havia duta a terme un familiar molt proper. Ella només s’havia limitat a encobrir-lo. Però, no li van donar la raó. Durant aquest temps també va acusar una agent penitenciària de vexacions continues, però es va desestimar la denúncia.