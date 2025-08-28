Surt de la presó, a Andorra, una dona que hi ha estat 15 anys

By:
On:
In: Societat
Una imatge del Centre Penitenciari
Una imatge del Centre Penitenciari (SFGA)

Després d’una dècada i mitja ingressada al centre penitenciariMontserrat Gimeno, ha sortit al carrer en llibertat condicional. La seva condemna inicial, per assassinat, era de 20 anys, però ha pogut acollir-se a una reducció de pena per bona conducta. Això sí, la interna que més temps ha estat a la presó ha estat expulsada del país ja que no és nacional. Ho publica aquest dijous AndorraDifusió.

Els fets que la van portar a aquesta situació van començar l’agost de 2010 quan se la va acusar d’haver matat el seu marit perquè havia decidit anar-se’n amb una altra persona. L’assassinat es va produir al domicili conjugal que encara compartien i mentre ell estava estirat al llit.

Anys després va demanar que se la tornés a jutjar perquè declarava que era innocent i la mort l’havia duta a terme un familiar molt proper. Ella només s’havia limitat a encobrir-lo. Però, no li van donar la raó. Durant aquest temps també va acusar una agent penitenciària de vexacions continues, però es va desestimar la denúncia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]