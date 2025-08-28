Intenta agredir al company de pis amb un ganivet de cuina

La Policia ha detingut, aquest dimecres a la tarda, al Pas de la Casa, un home de 32 anys com a presumpte autor de delictes contra la vida humana independent, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Segons informa el servei de l’ordre, va ser arrestat perquè hauria amenaçat de mort el company de pis.
El presumpte agressor hauria intentat agredir al company amb un ganivet de cuina, d’una fulla d’uns 19 centímetres. Durant l’intent d’agressió, el detingut va causar danys en una paret.