Aprèn a controlar les porcions en els menjars

Una noia amb aliments saludables (Pexels)

Controlar la quantitat del que mengem, a més de la qualitat, és fonamental per a perdre pes o mantenir-nos, sempre protegint la salut. Per això, per a aconseguir el pes ideal, els següents consells poden ser de molta ajuda:

Evita picar entre hores

Picar entre hores promou una ingesta d’aliments inconscient que no ens atipa, sinó que ens convida a menjar més.

Menjar sempre asseguts i sense distraccions

Això ens permetrà saber quina quantitat estem ingerint.

Porta els plats ja servits a taula

Tendim a consumir tot el que tenim davant. Per això, si mengem de l’envàs patates fregides, és probable que fins que no el vegem buit no ens aturem, i això fa que ens excedim en les porcions ingerides.

Mastegar bé i a poc a poc

Serveix per a atipar-nos abans, i per a estar més atents al que ingerim, prendre més consciència i, així, controlar millor les porcions.

Usar coberts sempre que sigui possible

L’ús de coberts ens ajuda a menjar més a poc a poc i, això, afavoreix el control de la quantitat que mengem.

Portar un diari o registre d’aliments

Es recomana portar un registre d’aliments, és a dir, anotar tot el que mengem i les seves quantitats, així com el que prenem durant 24 hores. Podem fer-ho diversos dies i ens ajudarà a ser més conscients de la nostra alimentació, podent registrar aquells aliments que normalment no considerem, però que sí que consumim.





Per trendenciashombre.com