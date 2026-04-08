Les eleccions al Consell d’Administració de la CASS seran el 17 de juny

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret pel qual es fixa la data de les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per al dimecres 17 de juny de 2026. Els col·legis electorals s’obriran a les vuit del matí i es tancaran a les nou del vespre. El vot per dipòsit s’iniciarà el dilluns 8 de juny de 8 h a 14.45 h i finalitzarà el dimarts 16 de juny del 2026 a les 13 h.
Les llistes electorals poden ser consultades a partir del 20 d’abril de 2026 a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de dilluns a divendres de les 8 h a les 14.45 h. Si els cotitzants no figuren inscrits en aquestes llistes, poden sol·licitar la inscripció a la 5a planta de les oficines de la CASS fins al 28 d’abril.
La presentació de candidatures s’ha de formalitzar a la seu de la CASS fins al 6 de maig a les 14.45 h. Els impresos oficials de presentació de candidatures corresponents estan a la disposició de les persones interessades a les oficines de la CASS. La campanya electoral s’iniciarà el dia 6 de juny de 2026 i finalitzarà el 15 de juny.
El mandat dels membres del Consell d’Administració de la CASS té una durada de quatre anys. Les darreres eleccions van ser el 22 de juny de 2022. La convocatòria de les eleccions s’ha de fer mitjançant la publicació al BOPA per part del Govern dos mesos abans de la data prevista per a les eleccions, tal com estableix la Llei de la seguretat social.