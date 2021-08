S’inicien els treballs per a la delimitació arqueològica del jaciment del Pati de Les Monges de la Seu

L’Ajuntament de la Seu ha reprès aquesta setmana els treballs arqueològics al jaciment del Pati de les Monges. L’objectiu de la intervenció actual, que està previst que s’allargui fins a la primera setmana de setembre, és delimitar l’abast i l’extensió real de les restes descobertes l’any 2020, entre les quals cal destacar les pertanyents a una part de la trama urbana de la ciutat d’època baix medieval.

Aquesta segona fase, que compta amb una partida de 20.545,33 € per a portar-la a terme, consisteix en l’enderroc de tot el paviment de formigó del pati, i el rebaix general de la terra acumulada fins a localitzar els primers vestigis arqueològics, que es delimitaran en planta i es deixaran preparats per a la seva excavació posterior.

L’alcalde de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, explica al respecte que “donem continuïtat als treballs arqueològics al pati de les Monges amb un doble objectiu: per una banda, conèixer l’abast real d’aquest jaciment i de l’altra, aconseguir més informació del passat medieval de la Seu i la seva trama urbana. Una informació que mig i llarg termini, ens ha d’ajudar a generar productes culturals de qualitat relacionats amb el patrimoni històric d’època medieval”.

Bé Cultural d’Interès Local

Aquesta nova intervenció, que s’inicia després que el passat 7 de juny el jaciment fos declarat Bé Cultural d’Interès Local pel Ple de l’Ajuntament urgellenc, d’acord amb el que estableix la Llei del patrimoni cultural català, ha de servir per a conèixer realment fins a on s’estenen les restes documentades fa un any, i quin és el seu estat de conservació. En aquest sentit, amb els treballs actuals també es vol saber l’afectació que la construcció d’una piscina en l’extrem nord-est del recinte, als anys 1960, va poder tenir sobre els possibles vestigis conservats en el subsòl. Tot plegat, es fa per a poder acotar millor la futura excavació en extensió del jaciment, tant pel que fa als costos com al temps necessari per a dur-la a terme.

Recordem que en la intervenció preventiva efectuada l’any passat, motivada pel projecte de construcció d’una central tèrmica de biomassa en aquest espai, que estava duent a terme la Diputació de Lleida, es van descobrir diversos vestigis del que sembla que seria un barri de la Seu dels segles XIII-XIV.

Concretament, es va localitzar un tram de carrer empedrat, amb restes de cases i edificacions situades a banda i banda d’aquest antic vial, que sembla que haurien quedat abandonades a causa de l’epidèmia de Pesta Negra que assolà Occident entre els anys 1348-1353, i que la ciutat provocà una davallada de quasi un terç de la població d’aleshores. A banda d’això, també es va localitzar part d’un gran pati pavimentat amb còdols de riu, que cobria parcialment les estructures medievals, datat entre els segles XVII-XVIII. La magnitud i l’estat de conservació de les restes, i la seva importància i rellevància històrica i patrimonial va fer que l’equip de la Generalitat decidís canviar la ubicació de l’equipament projectat, i conservar les estructures descobertes amb la voluntat de dur a terme l’excavació arqueològica de la resta del pati, de cara a una futura museïtzació i posada en valor del jaciment.

Els treballs arqueològics, amb un cost de 7.440 euros (sense IVA) s’han encarregat a l’arqueòleg urgellenc Òscar Augé, qui ja va realitzar el control dels treballs de construcció de la planta de biomassa l’any 2020, i que van donar lloc al descobriment de les restes esmentades anteriorment. Pel que fa a la part d’obra de l’actuació (l’enderroc del paviment de formigó, i els rebaixos i moviments de terres amb mitjans mecànics), aquesta s’ha encarregat a Transports i Excavacions Meya SL, per un import de 9.622,17 euros (sense IVA).