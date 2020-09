Signat el protocol conjunt de prevenció i actuació en casos de violència de gènere i domèstica

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i els cònsols de les set parròquies del país han signat aquest dimarts el protocol de prevenció i actuació dels comuns en casos de violència de gènere i domèstica. L’acte, que ha tingut lloc durant la reunió de cònsols a la Massana, ha servit per rubricar un document que ha estat elaborat conjuntament entre el ministeri i tots els comuns i que forma part de la Guia de Col·laboració i protocols d’actuació que s’han estat aprovant durant aquests dos anys per donar resposta a la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

Filloy ha destacat que l’atenció social prestada pels comuns, a través dels serveis adreçats a la ciutadania –com per exemple activitats culturals i esportives o escoles bressol– proporciona un espai que facilita la recerca activa i la detecció de víctimes de possibles situacions de violència de gènere i violència domèstica, tant en persones adultes com en menors d’edat. Per aquest motiu, entre els objectius del protocol es destaquen les accions preventives i el control precoç de situacions de violència de gènere i domèstica o de risc de patir-ne, així com la protecció de les víctimes. El document també té la voluntat de reforçar els procediments de detecció, notificació, avaluació, intervenció i seguiment; i alhora alleugerir l’impacte ocasionat a la víctima quan la situació d’agressió ja s’hagi produït i dur a terme un seguiment i procés adequats.

A més, Víctor Filloy ha avançat que el mateix protocol preveu formacions “perquè els professionals puguin entendre clarament com identificar aquestes situacions de forma transversal i integral en la seva acció diària”.

D’aquesta manera, tal com ha explicat el ministre, els principis d’actuació són la prevenció com a eix fonamental i transversal; la intervenció integral amb un treball coordinat per evitar la victimització secundària; la transversalitat de gènere per eliminar la discriminació social i les conductes sexistes; i la participació i col·laboració ciutadana en les accions que s’han de dur a terme en aquest àmbit.

El protocol ha estat treballat prenent en consideració el compliment de la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica (en endavant, Llei 1/2015); de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents. També s’han pres com a referència les previsions que conté el Conveni del Consell d’Europa de prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.