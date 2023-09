Setembre i la tornada a l’escola

Roser Rodríguez Jerez

Cada any després de les vacances d’estiu, la vida ens dona l’oportunitat de tornar a començar, sobretot, quan arriba el mes de setembre. Els adults, les nenes i els nens reviseu les vostres eines de treball i, encara que la motxilla sigui la mateixa, ordeneu, tireu el que ja no serveix, seleccioneu noves coses que us poden acompanyar durant el nou curs escolar 2023/2024.

Però, hi ha una altra motxilla, la motxilla de l’ànima, aquesta que arrosseguem amb el cor, on guardem moltes experiències, records, alegries i tristeses, triomfs i fracassos, orgulls i vergonyes. Aquesta motxilla és la que millor hem de preparar, no només per al col·legi.

Un nou any escolar és un enorme signe d’interrogació, un desafiament, una inquietud, una emoció que heu d’estar disposats a fer-hi front, perquè hi avancem tots.

Des de la mestra, el professor, cada nena, cada nen, passant pel director o la directora del col·legi… Cal tenir moltes ganes de començar. N’hi ha d’altres, però, que ho afronten amb por. I també n’hi ha que continuen somiant amb la possibilitat d’educar per a construir un món millor.

Comencem, doncs, per a revisar la nostra motxilla? Us desitjo el millor del món per al nou curs que comença. I que el transcurs del mateix vingui ple de bons moments i il·lusions complertes.

Per a tots, envio els meus millors desitjos perquè els fiqueu a la vostra motxilla.