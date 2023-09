El Secretari d’Estat de la Santa Seu referma les bones relacions amb Andorra

El secretari d’Estat del Vaticà i el cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el Secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, han comparegut davant dels mitjans de comunicació per a refermar les bones relacions entre el Vaticà i Andorra. Tots dos han coincidit a posar de relleu les relacions sòlides entre el Principat i la Santa Seu, el diàleg fluid i les col·laboracions en la defensa dels drets humans, la solidaritat i la cooperació en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, Espot ha exposat que Andorra coopera amb la Santa Seu en l’acollida de refugiats sirians gràcies a la signatura el 2018 d’un Protocol amb la Comunitat de Sant Egidi per la creació d’un corredor humanitari. Des d’aleshores se n’han acollit 17, així com 387 persones desplaçades a causa de la situació humanitària derivada del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Pietro Parolin, de la seva banda, ha agraït l’acollida i la bona feina realitzada durant la jornada de treball celebrada ahir dijous. El secretari d’Estat de la Santa Seu ha valorat, d’igual manera que el cap de Govern, la solidesa del coprincipat, i no ha defugit qüestions com la despenalització de l’avortament, sobre la qual ha declarat que és una qüestió complexa i delicada que s’ha d’afrontar amb diàleg constant i molta discreció, i sobre la qual confia a trobar una solució satisfactòria per a totes les parts.

Espot ha traslladat el convenciment del Govern que el Vaticà nomenarà quan correspongui com a successor del Bisbe Arquebisbe i Copríncep episcopal, Monsenyor Joan-Enric Vives, una persona amb el perfil més adequat per a assumir les funcions de Cap d’Estat. Cal recordar que el Copríncep Episcopal és el Bisbe d’Urgell, el nomenament del qual és competència exclusiva de la Santa Seu. Pietro Parolin ha expressat la voluntat de nomenar un bisbe coadjutor per a assegurar un bon relleu entre Joan-Enric Vives i el seu successor.

Aquestes valoracions s’han efectuat després que el Secretari d’Estat de la Santa Seu hagi presidit l’eucaristia solemne al Santuari-Basílica que s’ha concelebrat amb l’Arquebisbe i Copríncep, Joan Enric Vives, amb motiu dels 150 anys de la proclamació de la Mare de Déu de Meritxell com a Patrona d’Andorra. A la missa hi han assistit també representants de totes les institucions del país. El Secretari d’Estat de la Santa Seu va arribar al país ahir dijous a la tarda i es va entrevistar amb el cap de Govern i el síndic general.

En acabar la missa solemne, al pati porticat del Santuari, s’ha dut a terme la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Osona i s’ha repartit coca i moscatell. Els actes de celebració del Dia de Meritxell han començat, però, amb la missa jove animada pels infants i joves d’AINA.