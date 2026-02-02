Escaldes destina més de 92.500 euros a prestacions socials la primera meitat del mandat

El departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat un total de 92.524 euros en prestacions socials amb perspectiva de gènere durant els anys 2024 i 2025, en el marc del balanç de la primera meitat del segon mandat de Rosa Gili i Quim Dolsa al capdavant de la corporació. En aquest període, el servei ha gestionat 473 sol·licituds, de les quals 469 han estat aprovades, una dada que posa de manifest la consolidació de l’atenció social comunal i la seva capacitat de donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania.
Durant aquests dos anys, el volum de demandes s’ha mantingut elevat i sostingut, amb 246 sol·licituds registrades el 2024 i 227 el 2025. Pràcticament la totalitat de les peticions han estat valorades favorablement, amb només quatre denegacions en el conjunt del període, fet que evidencia una detecció acurada de les situacions de vulnerabilitat i una correcta adequació dels criteris d’accés a les prestacions.
Pel que fa al tipus d’ajuts atorgats, destaquen especialment les prestacions vinculades a l’àmbit educatiu, de lleure i de suport a les famílies. En aquest sentit, el Foc i lloc es consolida com una de les prestacions més demandades, amb 147 ajuts concedits entre els dos exercicis i una quantitat en prestacions acumulada de 11.478 euros.
L’escola bressol és una altra de les línies d’ajut amb una demanda rellevant. Durant el 2024 i el 2025 s’han concedit 23 prestacions, amb un import total de 19.734 euros, “reafirmant el compromís del Comú amb la conciliació familiar i el suport a les primeres etapes educatives”.
Paral·lelament, els ajuts destinats a les activitats d’estiu (77 ajudes i 15.705 euros), a l’alimentació (35 ajudes i 14.919 euros), a les activitats esportives (67 ajudes i 7.088 euros) i a l’habitatge (10 ajudes i 7.500 euros), entre d’altres, posen de manifest la importància de mantenir una acció social de proximitat, orientada a donar resposta a situacions de vulnerabilitat puntual i a garantir una xarxa de suport social sòlida a la parròquia.
Cal recordar que el departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany es va crear l’any 2020, com una de les primeres accions del primer mandat, amb l’objectiu de dotar la corporació d’un servei propi d’atenció social i reforçar les polítiques de suport i acompanyament a la ciutadania.