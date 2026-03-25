Sessió plenària del 24è Consell General dels Joves

El Consell General ha acollit, aquest dimecres al matí, la 24a edició del Consell General dels Joves. Així, estudiants de segona ensenyança de tots els sistemes educatius del país, i designats per les seves escoles, han debatut les sis proposicions de llei que es van treballar, primer als centres escolars, i després durant les comissions al Consell General. Els joves, d’entre 14 i 16 anys, han treballat tres proposicions de llei de temàtica lliure, escollida per ells, i tres de temàtica fixada. La temàtica que ha destacat en aquesta edició ha estat la intel·ligència artificial, tant en l’àmbit educatiu com personal, a més de l’habitatge, els riscos naturals, la salut mental o els serveis i qualitat de vida de la gent gran del país.
Aquest any, a més, per primera vegada, ha participat en el ple i com a ponent un alumne amb discapacitat visual. Kevin Morais, de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, ha presentat la darrera proposició de llei de l’ordre del dia acompanyat pel seu company, Roger Sánchez, i l’ha llegida en braille.
Els resultats de les votacions han estat els següents:
- Proposició de llei per a la reducció dels preus de l’habitatge.
Aprovada amb 22 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.
Aquesta proposició busca garantir un preu estable per als habitatges, sobretot amb l’objectiu que els joves hi puguin accedir i independitzar-se. En aquest sentit, estableix preus fixos per metre quadrat, fent diferències segons l’estat de l’habitatge, característiques i ubicació.
- Proposició de llei per a l’ampliació de serveis i la millora de la qualitat de vida de la gent gran d’Andorra.
Aprovada per 27 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
L’objectiu principal d’aquesta proposició és millorar la qualitat de vida de la gent gran garantint una atenció de proximitat, igualtat d’oportunitats i recursos suficients, promovent la formació de cuidadors especialitzats.
- Proposició de llei sobre el Pla d’emergència davant els riscos naturals a Andorra.
Aprovada per 12 vots a favor, 8 en contra i 8 abstencions.
A l’exposició de motius d’aquesta proposició es reflecteix que s’encomana al Govern l’elaboració d’un mapa de riscos naturals del país i un pla d’emergència nacional. El text també regula un sistema d’alerta massiva a la població, plans de formació, simulacres i la creació d’un fons econòmic preparat per a quan hagi de ser utilitzat per a reparar eventuals danys.
- Proposta de llei per a la formació i ús responsable de la intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu.
Aprovada per 25 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.
Aquesta proposta vol dotar als joves de les eines i la formació necessària per a entendre i utilitzar la intel·ligència artificial de forma segura, crítica i responsable. Per exemple, mitjançant el foment de tallers i xerrades als centres de segona ensenyança, amb una periodicitat mínima d’una activitat per trimestre.
- Proposició de llei de protecció de la salut mental digital dels joves del Principat d’Andorra.
Aprovada per 14 vots a favor, 10 en contra i 4 abstencions.
Amb aquesta proposició, els joves busquen reduir els efectes negatius que les xarxes socials i altres plataformes digitals poden tenir sobre la salut mental dels menors i, al mateix temps, promoure un ús responsable i saludable del telèfon mòbil, sense arribar a prohibir-ne l’ús.
- Proposició de llei sobre el nou impacte de la intel·ligència artificial a Andorra: Reptes i plantejaments.
Aprovada per 23 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions.
La darrera proposició de llei busca definir què s’entén per ús indegut, excessiu o no justificat de la intel·ligència artificial, a més d’apel·lar als principis que han de regir el seu bon ús al país. També contempla programes de formació fomentats pel Govern, així com la creació d’un departament d’informació específic relatiu al benestar digital de la intel·ligència artificial a cada parròquia.
Entrega de premis del 17è Concurs de Cartells
Un cop finalitzada la sessió plenària del Consell dels Joves s’ha fet entrega dels premis de la 17a edició del Concurs de Cartells.
La guanyadora ha estat Lena Coll, del col·legi Sagrada Família, mentre que els dos cartells finalistes han estat dibuixats per Martina Comella, també del col·legi Sagrada Família, i per Xènia Ramírez, de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino.