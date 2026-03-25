El ministre Casal defensa el paper d’Andorra en la gestió de l’aigua i la biodiversitat a la XIII Conferència Iberoamericana de Medi Ambient i Clima

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha participat aquest dimecres, a Màlaga, en la XIII Conferència Iberoamericana de Ministres de Medi Ambient i Clima, una trobada prèvia a la XXX Cimera Iberoamericana que reuneix representants de tota la regió i que permet avançar en polítiques comunes de sostenibilitat i acció climàtica.
Durant la seva intervenció, Casal ha posat el focus en la gestió integral de l’aigua, subratllant que Andorra està treballant una nova legislació que abordarà la planificació del recurs de manera sostenible i eficient. Ha remarcat que, com a país de capçalera de riu, Andorra té una responsabilitat especial per a assegurar la qualitat de les aigües que arriben als territoris veïns.
El ministre ha recordat que a Andorra, des de l’aprovació del Pla de sanejament de 1996, s’ha desenvolupat tota la infraestructura que ha permès que es tractin, a la pràctica, la totalitat de les aigües residuals, convertint-se en una referència per a la regió en matèria de qualitat de l’aigua. A més, ha destacat que els nivells de qualitat de les aigües superficial han fet possible la recuperació d’espècies i ha destacat els esforços del país en la recuperació d’una espècie aquàtica tan emblemàtica com l’almesquera que es troba en regressió a tota la península Ibèrica.
Guillem Casal ha aprofitat per a explicar i destacar el projecte que actualment té el Govern en marxa per a arribar a posar sota figures de protecció més del 30% del territori total d’Andorra, amb la creació d’un nou parc natural nacional entre les parròquies de Canillo i Ordino. D’aquesta manera, el país complirà amb el compromís internacional de protegir el 30% del territori abans de 2030.
A més, també ha volgut recordar l’impuls dels plans de recuperació d’espècies, que tenen com a objectiu conservar la rica biodiversitat del país. En aquest sentit, ha remarcat la importància del binomi sensibilització–valor afegit, clau per a impulsar una protecció viable i compatible amb l’activitat i prosperitat dels actors locals.
Finalment, també ha destacat la importància d’impulsar una bona gestió forestal de competència comunal, on el Govern fa una tasca d’acompanyament amb la voluntat de fer compatible la conservació de la biodiversitat, la reducció de riscos naturals i la fixació de carboni.
La conferència ha culminat amb l’aprovació de la Declaració de Màlaga, en què els països han reafirmat el seu compromís amb la conservació de la biodiversitat, amb una menció als ecosistemes de muntanya, la lluita contra el canvi climàtic i la gestió sostenible dels recursos hídrics i el control de la contaminació. El text inclou l’adopció de l’Agenda Mediambiental Iberoamericana 2030, que estableix una acció coordinada en quatre eixos temàtics fins a finals de dècada. Andorra s’ha sumat al consens, destacant la importància del multilateralisme ambiental i de la cooperació regional per a donar resposta als reptes compartits.