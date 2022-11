Segueix el debat a Europa sobre la proposta d’Andorra de mantenir un sistema de quotes d’immigració

Les màximes autoritats de la Comissió Europea, la presidenta Ursula von der Leyen i el vicepresident Maroš Šefčovič, i el cap de Govern Xavier Espot, han convingut continuar amb la mateixa intensitat i qualitat el ritme de les negociacions per tal de cloure el text de l’Acord d’Associació durant el darrer semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola del Consell de la UE.

El cap de Govern i el secretari d’Estat d’Afers europeus, acompanyats de l’ambaixadora Esther Rabasa, s’han desplaçat a Brussel·les per a mantenir una reunió amb els més alts mandataris de la Comissió Europea i el seu equip negociador, amb els que han convingut seguir treballant i avançar en les discussions sobre la base de la proposta andorrana de mantenir un sistema de quotes d’immigració.

Ursula von der Leyen i Maroš Šefčovič han refermat el compromís de la Comissió Europea per a cloure el text de l’Acord d’Associació a finals del 2023. El vicepresident ha reiterat la importància que té per a la Comissió obtenir un marc de relació proper i estable amb els estats de petita dimensió del territori europeu, que els permeti la participació en el mercat interior tot tenint compte de les seves particularitats.

Per la seva part, el cap de Govern, li ha exposat a la presidenta que l’Acord d’Associació, que ha de permetre la participació en el mercat únic europeu, és la clau de volta del desenvolupament econòmic i social d’Andorra en el futur. En aquest sentit, Espot ha explicat a von der Leyen que tenen la voluntat d’encaminar de manera consensuada la futura entesa amb la UE, amb la finalitat d’aconseguir una participació progressiva i estructurada al mercat interior de la Unió i el respecte de determinades especificitats vinculades a la realitat demogràfica i territorial del país.

Durant la trobada, també han tractat la situació geopolítica a Europa. La presidenta ha agraït que Andorra s’hagi alineat amb les sancions adoptades per la Unió Europea amb relació al conflicte bèl·lic a Ucraïna. També han abordat altres qüestions de màxima importància per a Europa, com la crisi energètica i els reptes mediambientals.

D’altra banda, el vicepresident de la Comissió Europea i el cap de Govern han reiterat el compromís de mantenir la intensitat de l’agenda negociadora per al primer semestre de l’any vinent, tenint en compte la celebració de les eleccions generals al Principat, que permeti avançar de cara a un tancament del text de l’acord a finals del 2023.

Ambdues parts han celebrat l’avançament en qüestions actualment en procés de negociació. Pel que fa a l’àmbit de la circulació de persones, han debatut de manera constructiva la posició d’Andorra de basar la lliure circulació de persones en el model de Liechtenstein, de manera que es pugui preveure i adaptar els fluxos d’immigració tenint en compte la capacitat de creixement del país, aplicant alhora els principis bàsics del funcionament del mercat únic.

Pel que fa al possible manteniment d’un operador únic en matèria de telecomunicacions, tal com demana Andorra, el vicepresident i el cap de Govern han decidit encarar la negociació al respecte durant la primavera vinent, després d’haver tancat la negociació de la majoria d’aspectes tècnics que encara queden pendents de ser consensuats.