Ray Charles moria fa 22 anys

Un 10 de juny de 2004, ara es compleixen els 22 anys, moria Ray Charles, a Beverly Hills, Califòrnia (Estats Units), als 73 anys. Va ser un dels noms més grans de la música nord-americana: des del rhythm and blues i el soul va coquetejar amb altres gèneres (incloent-hi el country) que sabia transformar com ningú en alguna cosa única i personal, recolzat en la seva veu càlida i el seu piano vigorós.
La seva vida va estar plena d’ombres i llums, d’alts i baixos de tota mena, però la seva discografia és monumental: recomanem especialment tots els seus enregistraments al segell Atlantic.
Font: EfeEme.com