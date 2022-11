S’aproven les noves tarifes del túnel d’Envalira per a l’any 2023

Llum verda a la nova proposta de tarifes del túnel d’Envalira per a l’any 2023 presentada per la societat concessionària d’aquesta infraestructura: Túnel d’Envalira SA. Ho ha aprovat el Consell de Ministres aquest dimecres.

Així doncs, els preus de les 5 classes diferents de peatges s’actualitzen en 1,065313 com a resultat de l’aplicació de la fórmula de càlcul establerta en el contracte de concessió que té en compte el còmput dels índex de preus de consum (IPC) interanuals corresponents al mes d’octubre de l’any en vigència d’Andorra, Espanya i França (7,00%, 7,30% i 6,20% respectivament).

Seguint aquests càlculs aplicats, les tarifes per al peatge aplicables a partir de l’1 de gener del 2023 queden actualitzades de la següent manera:

Classe Tarifa per a usuaris Tipus 1 – Vehicles lleugers (vehicles + remolc) 7,50 € Tipus 2 – Vehicles intermedis (furgonetes, vehicles + remolc) 13,10 € Tipus – 3 Vehicles pesants i autocars 15,00 € Tipus 4 – Vehicles pesants i autocars 18,80 € Tipus 5 – Vehicles de 2 ó 3 rodes (motos, sidecar,…) 4,50 €

Un any més, el Govern ha estipulat que el pas dels vehicles pel túnel d’Envalira serà gratuït durant els intervals de temps que el port estigui tancat al trànsit per a garantir, així, l’accessibilitat a la vila del Pas de la Casa. També es manté la reducció del 50 % respecte a les tarifes en vigència per als residents i treballadors al Pas de la Casa.