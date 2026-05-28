Nintendo: història d’una empresa llegendària dels videojocs

Nintendo és una de les empreses de videojocs més importants i conegudes del món. Al llarg de més d’un segle d’història ha passat de fabricar cartes de joc a crear algunes de les consoles i personatges més famosos de la indústria. Nintendo va ser fundada l’any 1889 a la ciutat de Kyoto (Japó), per Fusajiro Yamauchi.
Al principi, l’empresa no tenia res a veure amb els videojocs. La seva activitat principal era fabricar cartes tradicionals japoneses, que s’utilitzaven per a jugar a diversos jocs de taula. No va ser fins al segle XX, concretament als anys setanta que l’empresa va començar a entrar en el món dels videojocs.
Un dels moments clau va ser el llançament del joc Donkey Kong, el 1981. Aquest joc va introduir un personatge que més tard es convertiria en una icona: Mario.
Nintendo ha creat moltes consoles que han marcat la història dels videojocs.
Algunes de les més importants són:
- Nintendo Entertainment System (NES) – una de les consoles més influents dels anys vuitanta.
- Game Boy – una consola portàtil molt popular que va vendre milions d’unitats.
- Nintendo Wii – famosa pels seus controls de moviment.
- Nintendo Switch – una consola híbrida que es pot utilitzar tant com a portàtil com connectada al televisor.
Nintendo també és coneguda per crear algunes de les sagues més famoses dels videojocs, amb personatges molt estimats pels jugadors:
- Mario – protagonista de jocs com Super Mario Bros.
- Link – heroi de la sèrie The Legend of Zelda.
- Pikachu – un dels personatges més famosos de Pokémon.
Aquestes franquícies han ajudat a convertir Nintendo en una de les marques més influents de la cultura popular.