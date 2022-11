La ministra Ubach participa al 40è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dimecres al 40è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) que s’ha celebrat a la ciutat d’Oñati, sota la presidència del País Basc. La delegació andorrana l’ha completat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en qualitat de vicepresidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT), i l’ambaixador del Principat a Espanya, Vicenç Mateu.

També s’ha comptat amb la participació de representants de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic d’Andorra, que s’han desplaçat fins a Oñati per a participar a la taula rodona sobre l’hidrogen verd.

El Plenari ha adoptat una declaració política que posa en relleu el paper de la CTP com a “lloc de trobada, de treball en comú i desenvolupament de tots els territoris que conformen la Comunitat al llarg dels darrers 40 anys”. “És una oportunitat, també, per a seguir apostant pels valors de proximitat, participació, col·laboració i integració”, s’hi afegeix.

A la declaració política es recull, entre d’altres, la necessitat de seguir avançant en les negociacions per tal d’assolir l’Acord d’associació d’Andorra amb la UE, ja que permetria “intensificar” els mecanismes de cooperació territorial als Pirineus. Així mateix, es destaca el compromís per a impulsar l’Estratègia Pirenaica de Canvi Climàtic (EPiCC) i per a reforçar la participació dels joves en l’acció política.

La declaració també fa referència al progrés satisfactori de l’elaboració del període 2021-2027 del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya– França–Andorra (POCTEFA), subratllant el pes de les noves Àrees Funcionals en què la CTP ha dividit la regió pirinenca, de les quals Andorra forma part de l’Àrea Funcional de Muntanya Est, juntament amb els territoris veïns de Catalunya i Occitània.

En aquest sentit, en la seva intervenció davant el Plenari, Ubach ha emfatitzat la importància d’aquestes noves àrees funcionals “que han de permetre treballar per una Europa més propera al ciutadà”. La ministra ha assenyalat que Andorra –com a part integrant de la Zona Funcional de Muntanya Est, juntament amb els territoris veïns de Catalunya i Occitània– considera que aquest nou espai “ha de permetre crear sinergies importants amb els territoris contigus, creant un vincle virtuós de desenvolupament sostenible”.

“Efectivament, Andorra ha intensificat els contactes amb els possibles actors del teixit local, així com amb les autoritats del Pirineu Català i d’Occitània, per tal d’identificar i d’impulsar projectes que potenciïn els pols d’acció de l’àrea funcional: pol territori de salut, pol d’especialització en esport, pol de dinamització empresarial i estatut dels treballadors transfronterers i temes transversals relatius a la mobilitat i la connectivitat”, ha apuntat, i ha afegit que “si unim esforços i treballem conjuntament pel desenvolupament d’aquests pols d’acció, aconseguirem aportar un valor afegit a la cooperació transfronterera, treballant en la manera de superar els obstacles administratius, en benefici de les nostres poblacions”.

En paral·lel, Ubach ha remarcat l’objectiu d’Andorra de sensibilitzar la comunitat internacional sobre la fragilitat de les zones de muntanya front el canvi climàtic, així com la voluntat de continuar avançant per tal d’assolir l’Acord d’associació amb la UE. “Estem convençuts més que mai que aquest acord és la clau de volta del desenvolupament futur i sostenible d’Andorra”, ha afirmat.

Finalment, la ministra ha volgut recordar que el programa POCTEFA és un “instrument, juntament amb l’estratègia pirenaica, que ens ha d’ajudar a assolir la transició econòmica, ecològica i social necessària en aquest futur incert”. Es destaca que el programa POCTEFA ha augmentat el seu pressupost passant de 189 milions d’euros pel període entre el 2014 i el 2020 als 243 milions d’euros pel període 2021-2027, gràcies a una inversió més important de França i d’Espanya.

La CTP és el fòrum de trobada i diàleg dels actors polítics que conformen la regió dels Pirineus, amb l’objectiu d’esdevenir un punt de treball de projectes compartits i transversals a tota aquesta zona configurada per Andorra, Espanya i França. Precisament, al Consell Plenari d’avui dimecres ha comptat amb representants de la Regió d’Occitània, de la Regió de Nova Aquitana, de Navarra, de l’Aragó, del País Basc, de Catalunya, i d’Andorra.

Reunió amb la consellera d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, i amb el president basc, Iñigo Urkullu

En el marc de la CTP, Maria Ubach ha mantingut una reunió bilateral amb Meritxell Serret amb qui ha coincidit a destacar les bones relacions de veïnatge entre Andorra i Catalunya, especialment pel que fa a la cooperació transfronterera. Ahir, l’ambaixador Vicenç Mateu es va trobar amb el president del Govern del País Basc, Iñigo Urkullu, per a abordar qüestions d’interès compartit.