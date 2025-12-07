Segon top30, en distància, per a Gina del Rio en Copa del Món, 28a als 10km skating

Si dissabte Gina del Rio signava la 27a posició a l’skiathlon i això suposava entrar per primera vegada al top30 en una Copa del Món d’esquí de fons, aquest diumenge, a l’estadi de Trondheim (Noruega), ho ha tornat a fer, en aquest cas sent 28a als 10km en skating. Del Rio, que sortia molt aviat amb el dorsal 3 i que, per tant, no tenia referències de temps, ha fet un temps total de 27.18,4, a 1.13,1 de la guanyadora, que ha estat la sueca Ebba Andersson (26.05,3). El podi l’han completat la també sueca Moa Ilar (+2,0), i la nord-americana i líder de la Copa del Món, Jessie Diggins (+16,5).
Quan Gina del Rio ha finalitzat la cursa ha estat una bona estona en la primera posició. Després, amb l’arribada de les millors del circuit mundial, ha anat agafant la posició final 28a, per a signar igualment una bona cursa per a tancar el cap de setmana de Copa del Món de Trondheim amb aquesta plaça, la 27a de dissabte a l’skiathlon i la 40a a l’sprint del divendres.
Amb els cronos definitius, l’andorrana, a més, ha deixat clar que ha acabat amb força. Al km2 el seu temps era el 36è, mentre que en el km5 era 39a. En el km7 tornava a ser el 36è crono, però al final ha lluitat per a esgarrapar segons i, després de passar pel km9,2 en la 32a posició, ha aconseguit creuar meta amb el 28è temps, realitzant un bon final de cursa.
Els seus punts en Copa del Món
Amb la 28a posició d’avui, Del Rio suma 26 punts WC més, guanya 8 posicions en la general de ‘distance’ per a ser ara 40a amb 54 punts, mentre que, afegint-hi els 27 que té en sprint -és 44a en sprint– se situa 46a en la general total, guanyant 10 posicions respecte a la 56a amb què va acabar dissabte, i ja té un total de 81 punts.
Els seus resultats en Copa del Món
Fins el moment, l’andorrana, que va debutar en distància en Copa del Món la temporada passada, havia estat 56a als 15km en clàssic mass start del Tour d’Ski de l’any passat a Toblach, també 52a a la WC d’Oslo als 10km skating, i ja aquesta temporada 2025-2026, a Ruka, va ser 53a als 20km skating mass start, i dissabte va ser 27a en skiathlon a Trondheim. En sprint, té com a millor posició la 4a plaça que va assolir la temporada passada a l’sprint en clàssic de Tallinn, el passat mes de març.
La pròxima cita de la Copa del Món serà a Davos, el dissabte 13 i diumenge 14 de desembre.
Gina del Rio, esquiadora: “La veritat és que estic molt contenta amb el resultat perquè he pogut tornar a estar en el top30 en una distància en Copa del Món. En la primera volta és veritat que he notat una mica el cansament d’ahir -dissabte-, però després he anat agafant el ritme i he pogut remuntar posicions al final. Contenta pel resultat, i ara a seguir treballant”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “Una carrera molt bona, en la línia de la d’ahir -dissabte-. Ha gestionat bé la primera part de la cursa, la qual cosa li ha permès anar a tope i fer un molt bon final. En l’últim quilòmetre ha guanyat crec que quatre llocs. Una bona cursa”.