Irineu Esteve, 39è als 10km individual en skating de la Copa del Món de Trondheim

La Copa del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) ha finalitzat, aquest diumenge, per a Irineu Esteve, que ha disputat els 10km individuals en skating, prova en què ha finalitzat 39è. L’andorrà ha tingut millors sensacions que els darrers dies i ha finalitzat en una 39a posició amb 24.21,2, a 1.19,1 del guanyador, el noruec Einar Hedegart (23.02,1), que ha estat acompanyat al podi amb altres dos compatriotes, Andreas Fjorden Ree, segon (+0.4), i Martin Loewstroem Nyenget (+10,1).
Avui els set primers han estat noruecs també. Esteve ha acabat a 17 segons de la 30a posició, que han compartit el finlandès Iivo Niskanen i el francès Mathis Desloges amb 24.04,3. La pròxima cita de la Copa del Món serà a Davos, el dissabte 13 i diumenge 14 de desembre.
Irineu Esteve, esquiador: “Les sensacions han estat un pèl millor. Crec que estic en forma, però no acaben de sortir les coses. No són els resultats que esperàvem. Crec que el resum ràpid seria que semblem Astèric i Obèlix competint contra els romans, però sense la poció màgica. Per a les pròximes curses intentarem buscar aquest extra de ‘power’ i poder estar al capdavant o, si més no, lluitant per millors posicions, que és el que no estem fent aquest inici de temporada”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “És una cursa en què ha fet una petita millora. En el bon camí. La primera volta ha estat molt bona, potser ha sortit molt fort i després ho ha pagat. Hem de mantenir la calma, tenir confiança en el treball que estem fent i estem convençuts que els resultats arribaran”.