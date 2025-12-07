Al segon temps, el BC Andorra es retroba amb la seva pitjor versió contra el Barça (102-71)

Aquest diumenge, nova derrota del BC Andorra (102-71), aquesta vegada al Palau Blaugrana contra el Barça de Xavi Pascual, en un compromís de lliga en què els andorrans han tingut dues cares. La primera meitat un Andorra molt seriós plantant cara als culés i, a la segona part, concedint moltes facilitats en defensa i, en atac, costava déu i ajuda anotar.
Els del Principat han tingut un molt bon inici de partit amb un parcial de 0-6, amb Artem Pustovyi anotant en el joc interior i amb Yves Pons i Kyle Kuric també fent bones aportacions en l’anotació. El Barça ha reaccionat de la mà de Will Clyburn, per a acabar el primer període per davant, per només 2 punts, 16-14.
En el segon quart els tricolors han seguit plantant cara de la mà de Shannon Evans, però els de Xavi Pascual, cada vegada, anaven a més en defensa i jugadors com Joel Parra feien que els culés marxessin al descans amb una diferència de 8 punts, 38-30.
El malson per als de Joan Plaza ha arribat després del descans. Kevin Punter ha despertat i en el joc interior Willy Hernangómez i Jan Vesely es feien els amos i senyors de la pintura. La tempesta blaugrana era impossible d’aturar per als tricolors, amb un parcial de 35-21 al tercer quart, per a arribar a l’últim període amb el 73-51.
A l’últim quart, els blaugrana no han aixecat el peu de l’accelerador fent 29 punts en aquest període, pels 20 dels andorrans. Un total de 64 punts rebuts després del descans, són massa punts per a l’equip del Principat que demana a crits un o dos fitxatges.
El proper partit del BC Andorra serà clau per a la permanència, al Pavelló Toni Martí, dissabte vinent, 13 de desembre, a les 21 hores, contra el cuer, el Granada.
Anotadors del Barça: Kevin Punter (20), Juani Marcos (2), Jan Vesely (11), Darío Brizuela (7), Tomas Satoransky (0), Willy Hernangómez (13), Yousoupha Fall (0), Will Clyburn (12), Toko Shengelia (9), N. Kusturica (0), Joel Parra (24).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (12), Morris Udeze (3), Stan Okoye (8), Chumi Ortega (0), Aaron Best (10), Rafa Luz (2), Ferran Bassas (3), Justin McCoy (5), Kyle Kuric (8), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (9), Artem Pustovyi (11).