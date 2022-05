Segó de blat pel restrenyiment

El segó de blat o bren és la capa exterior del gra de blat, que conté multitud de vitamines i minerals. Però, a més, suposa una de les fonts més riques en fibra, per la qual cosa contribueix a combatre el restrenyiment. Això sí, és un complement dietètic i, per tant, no ha de substituir altres aliments rics en fibra, com fruites i hortalisses, cereals integrals, fruits secs o llegums.

Així, el segó aporta molts beneficis, perquè conté:

Fibra insoluble: no es digereix i promou el moviment del material a través de l’aparell digestiu, augmentant el volum de la femta.

Vitamines, principalment les de tipus B. També té vitamines E, A i K.

Ferro: ajuda als glòbuls vermells a transportar l’oxigen des dels pulmons a les cèl·lules de tot el cos.

Magnesi, potassi, sodi, fòsfor i zinc, importants per enfortir el sistema immunitari.

Seleni: un potent antioxidant que preveu el dany cel·lular.

Proteïnes: ajuden a fabricar, regenerar i mantenir els nostres teixits.

Greixos: aporten energia i ajuden a absorbir vitamines.

La fibra insoluble es diu així perquè, en contacte amb l’aigua, no forma gels viscosos com la cel·lulosa, l’hemicel·lulosa o la lignina. Aliments rics en aquesta classe de fibres són els cereals integrals, els llegums i, en menor proporció, algunes verdures i hortalisses com carxofes, espinacs, bledes, fesols tendres, enciam, pastanaga i tomàquet cru .

L’efecte més conegut de la fibra insoluble en l’organisme és el d’augmentar la velocitat de trànsit de la femta a través de l’intestí. Com a conseqüència, prendre diàriament aquest tipus de fibra millora les deposicions i ajuda a combatre el restrenyiment.

Afavorir el trànsit intestinal disminueix la pressió abdominal i evita que la paret del còlon s’afebleixi. Per aquest motiu, en consumir segó de blat hi ha menys risc de sofrir restrenyiment i hemorroides, dos problemes cada vegada més freqüents en els nostres dies.



Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat