El paper dels animals en la teràpia i la salut emocional

By:
On:
In: Mascotes
Una persona jove acompanyada d'un gos (Getty Images)
La teràpia assistida amb animals consisteix en la participació d’animals entrenats —com gossos, cavalls, gats o fins i tot dofins— en sessions terapèutiques guiades per professionals de la salut. Aquests animals ajuden a crear un ambient de confiança, seguretat i calma que facilita l’expressió emocional i la comunicació.

El contacte amb animals pot reduir l’estrès, l’ansietat i la sensació de soledat. Acariciar un animal pot disminuir la pressió arterial i afavorir la producció d’hormones relacionades amb el benestar, com l’oxitocina. A més, els animals ofereixen afecte sense judicis, cosa que resulta especialment beneficiosa per a persones amb depressió, trastorns d’ansietat o problemes d’autoestima.

Els gossos de teràpia són els més habituals i s’utilitzen en hospitals, residències de gent gran, escoles i centres de salut mental. Els cavalls, mitjançant l’equinoteràpia, ajuden persones amb discapacitats físiques o emocionals a millorar l’equilibri, la confiança i el control emocional.

En el cas dels nens amb trastorns del desenvolupament, els animals poden facilitar la socialització i millorar les habilitats comunicatives. A més dels beneficis terapèutics directes, la relació amb els animals fomenta valors com la responsabilitat, l’empatia i el respecte pels éssers vius. Tenir cura d’un animal pot donar sentit i estructura a la vida quotidiana, especialment en persones que travessen moments difícils.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

