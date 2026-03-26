Com detectar notícies falses a Internet

Internet ens permet accedir a informació de manera immediata, però aquesta facilitat també ha provocat la proliferació de notícies falses, conegudes com a fake news. Aquest tipus de contingut pot confondre, manipular opinions i generar alarma innecessària. Aprendre a detectar notícies falses és clau per a estar ben informats. A continuació t’expliquem com pots arribar a fer-ho.
1. Revisa la font de la notícia
Un dels primers passos és comprovar d’on prové la informació. Moltes notícies falses s’originen en webs poc conegudes o amb noms molt semblants a mitjans reals. Comprova si el mitjà és fiable, si té informació de contacte i si publica continguts contrastats habitualment.
2. Fixa’t en el titular
Els titulars exagerats, alarmistes o molt emocionals són un senyal d’alerta. Sovint busquen cridar l’atenció perquè l’usuari faci clic, encara que el contingut sigui enganyós. Desconfia de titulars amb majúscules, exclamacions excessives o promeses sorprenents.
3. Llegeix tota la notícia, no només el titular
Moltes persones comparteixen notícies sense llegir-les senceres. En alguns casos, el cos del text no té res a veure amb el titular. Llegeix el contingut complet i comprova si la informació és coherent i ben explicada.
4. Comprova la data
Algunes notícies reals es tornen a difondre anys després fora de context, creant confusió. Mira sempre la data de publicació i comprova si la informació encara és actual.
5. Busca altres fonts que ho confirmin
Una notícia important difícilment només apareixerà en un sol lloc. Fes una cerca ràpida i comprova si altres mitjans fiables informen del mateix fet.
6. Analitza el llenguatge utilitzat
Les notícies falses solen usar un llenguatge molt emocional, amb opinions disfressades de fets. Busca un to informatiu i objectiu. Si el text intenta provocar por, ràbia o indignació, sospita.
7. Comprova les imatges i els vídeos
Imatges fora de context o manipulades poden donar credibilitat a informacions falses. Fes una cerca inversa d’imatges per a veure si ja s’han utilitzat abans o en un altre context.
8. Desconfia del “ho diuen experts” sense noms
Les notícies falses sovint citen suposats experts o estudis sense aportar dades concretes. Comprova si s’esmenten fonts reals, noms d’experts o enllaços a estudis verificables.