Horòscop del 30 de març al 5 d’abril

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Aneu amb compte amb la parella, l’esteu deixant una mica de banda i, això, no és bo, hauríeu d’intentar escoltar i entendre la situació amb la que es troba, potser d’aquesta manera li podeu donar un cop de mà. Si no en teniu, de parella, tindreu uns dies més tranquils i l’únic que us pot fer trontollar és la possibilitat d’alguna enganxada amb algú de la feina, o bé algun company d’escola, cal agafar-s’ho bé.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Es plantegen uns dies divertits amb moltes coses o propostes bones per a passar-ho bé, tot és posar-hi ganes i endavant. Una de les coses més maques que us podeu trobar és la simpatia que la gent us mostrarà amb tot el que feu i allà on aneu. Hauríeu d’estar contents i, sobretot, hauríeu d’agrair el bon rotllo que la gent us presta ja que no sempre s’està tan de bon rotllo i això és bo, aprofiteu-ho.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Haureu d’anar amb compte perquè la rapidesa amb la que us enfadareu serà molt grossa, per tant, hi haurà moments de força crispació, sobretot dins de casa, amb grans tendències a discutir amb el pare. Mireu de controlar-vos una mica i relaxar-vos perquè el vostre estat nerviós es traduirà amb ràbia i amb mala bava, cosa no massa efectiva per a la pau i la tranquil·litat. Abans de contestar respira.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Grans tendències a voler quedar-vos a casa i a no voler saber res de ningú, si no és que tingui una importància especial per a vosaltres. Per altra banda, us haig de dir que és possible que veieu com hi ha persones que es preocupen per vosaltres i això us farà adonar que, realment, hi ha gent que us estima i us dona suport, mireu de ser més alegres, encara que només sigui per ells, segur que us ho agraeixen.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Podreu fer una mica el que us doni la gana, ja que moltes de les coses que normalment us priven de ser lliures, com ara els pares o la parella, o bé la feina, us permetran fer una mica la vostra i això és d’agrair ja que gairebé sempre esteu lligats i és difícil que us pugueu deixar anar. Per altra banda, el tema en què notareu més bones vibracions és en el camp dels diners, aprofiteu que no passa sovint.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Ja era hora que poguéssiu passar uns dies com els que es presenten, amb punts molt favorables i facilitat de sortir-vos amb la vostra sempre que us ho proposeu, tindreu un poder de convicció que no soleu tenir i d’aquesta manera podreu fer girar les coses per allà on us interessin. Per altra banda, on potser que les coses se us espatllin una mica és en el camp de la parella, on és fàcil tenir-hi algun daltabaix.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Per culpa d’alguna amistat perdreu el bon rotllo que teniu amb una persona que coneixeu de fa molt temps, potser perquè la vostra amistat us farà veure realment com és aquesta persona en realitat, us sabrà greu, però ho superareu. I, per cert, hauríeu de fer alguna cosa per a estar una mica més al cas en la feina perquè teniu tendències a que les coses manuals us surtin malament. Heu de posar-hi atenció.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Al llarg d’aquests dies semblarà que estigueu flotant i, a sobre, és possible que la sensació que tingueu és la de no estar en aquest planeta, sort que serà per poc temps perquè si no la feina seria per a fer-vos baixar del globus. Per comptes d’estar tanta estona somiant truites potser és millor que us desperteu i comenceu a ser una mica més realistes, tot i que hi ha vegades que ja en sou força. No perdeu el somriure.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Si en qüestió de diners sempre anéssiu així la cosa estaria força bé, ja que podeu guanyar diners fàcilment i això és bo i important. Com també és bo que sapigueu que és favorable per a vosaltres fer alguna inversió sobretot comprant, o bé una casa o bé un pis. Si mai us ho havíeu plantejat ara és un bon moment, si teniu ingressos periòdics, és clar. Tampoc vull que us llenceu a fer una cosa impossible.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Tindreu la necessitat d’estar amb la mare i sentir-vos protegits. Són coses que passen i la veritat és que en certa forma no és pas que tingueu motiu per a sentir-vos malament, és tan sols que trobeu a faltar la pau i la tranquil·litat. A part d’això, també hi ha la possibilitat que al llarg d’aquests dies tingueu alguna proposta de feina que vindrà per la part d’algú conegut, és una bona proposta.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Últimament sembla que no hi ha manera que res us surti bé, només feu que veure entrebancs per tot i penseu que no s’arreglarà mai res de res. No us heu de desesperar, les coses volen temps i ara és el moment de saber agafar-vos-ho tot amb el màxim de paciència, que és la mare de la ciència. Una de les coses que us pot sortir bé és la amistat, o sigui que mireu de bolcar-vos una mica amb la festa, i a riure.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Ja era hora que comencéssiu a posar ordre a casa, sempre la soleu tenir de potes enlaire i segons diferents cultures orientals, si teniu desordre a casa també el teniu a la vostra vida, o sigui que ja sabeu el que us toca, poseu-vos les piles i a endreçar s’ha dit. Per un altra costat, heu de saber que ara és un moment de preparació que us farà adonar de moltes coses importants, no ho deixeu passar per alt.