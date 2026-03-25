Títol: Aigües encantades
Autor: Joan Puig i Ferreter
Pàgines: 192
Editorial: Educaula
Sinopsi:
Amb estudi introductori, comentaris de text i propostes didàctiques de Jaume Aulet.
Aigües encantades (1908) se situa en un poble de la part alta i muntanyosa de les comarques tarragonines i planteja el típic conflicte modernista entre l’individu i la societat. El problema de la sequera provoca un enfrontament entre el sector tradicionalista i conservador del poble -que és el que compta amb el poder fàctic- i la visió moderna d’un enginyer vingut de la ciutat que compta amb la complicitat de la filla del cacic local.
És la lluita ancestral entre la tradició i la modernitat vista des dels paràmetres del Modernisme més regeneracionista i vitalista. L’estudi preliminar i els complements didàctics han anat a cura de Jaume Aulet, professor de literatura catalana contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Font: lacasadellibro
