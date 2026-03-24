Títol: Margo tiene problemas de dinero
Durada: No especificat
Gènere: Comèdia dramàtica, romàntic
Creació: David E. Kelley
Intèrprets: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Apple TV
Sinopsi:
Margo Millet és una mare soltera i aturada que amb prou feines supera els 20 anys, lluita per a arribar a final de mes recorrent a la plataforma OnlyFans. Quan el seu pare, un exlluitador professional, torna a la seva vida, Margo comença a aplicar allò que sap sobre lluita lliure en el seu contingut per a adults, barrejant espectacle i imaginació.
Gràcies a aquesta barreja inesperada, aconsegueix obtenir èxit de manera sorprenent, canviant la seva vida i descobrint noves formes d’empoderament.
