D’Amic e Amat. Entrem a la Setmana Santa!

Estimats diocesans, estimada Església d’Urgell,
Comencem avui la gran setmana dels cristians. El Diumenge de Rams commemorem l’entrada de Jesús a Jerusalem tot aclamant amb el poble: Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en el nom del Senyor! Volem acompanyar Jesús en la seva entrada a la ciutat santa de Jerusalem. I com ho farem?
En primer lloc, beneirem els rams, palmes i palmons a les nostres parròquies, a les places dels nostres pobles, i reviurem aquell caminar de Jesús enmig del poble jueu que l’aclamava com a rei.
En segon lloc, recorrerem el camí tot fent processons pels nostres carrers, amb els nens de la catequesi i les seves famílies. La processó del Diumenge de Rams ens rememora a qui aclamem en la nostra vida com a rei de la nostra existència.
I, en un tercer moment, en el marc de l’Eucaristia proclamarem la Passió segons sant Mateu, on se’ns recorda que Jesús presenta al Pare la seva humanitat i es confia totalment per a complir la missió. Així mateix, Jesús es mostra conscient en tot moment de la seva sobirania, conscient de l’hora que se li aproxima i de la missió de la passió, mort i resurrecció.
Estimats diocesans, benvolguts, us convido a viure, a fer experiència i a gaudir de les celebracions d’aquesta Setmana Santa arreu de la nostra Església d’Urgell; d’aquesta manera trobarem la llum que tant desitgem i veurem la claror del matí de Pasqua en les nostres existències.
Entrar en la vida de Jesucrist significa conèixer-lo, estimar-lo, servir-lo i endinsar-nos en una vida que dona sentit al nostre caminar metamodern i posthumà. És ben cert que durant el camí pels senders de l’existència ensopeguem, a vegades prenem mal i cal curar-se i demanar perdó per a poder continuar en aquesta amistat.
Us proposo, en aquesta setmana gran per a tots nosaltres, que puguem reconciliar-nos amb Déu, amb els germans i amb un mateix per a així celebrar plenament el do de la Pasqua. Us animo a rebre el sagrament del Perdó, de la confessió dels pecats, perquè així se’ns obre una llibertat plena, donada per amor.
Tot en la vida és gràcia, és un do gratuït que se’ns dona per a ser do al mateix temps per a les persones que tenim al nostre costat. El nostre desig serà, doncs, que aquesta Pasqua sigui plena, sigui un temps joiós per a acompanyar Jesús, ajudar a portar la creu camí del Calvari fins a morir a nosaltres mateixos i així poder donar la vida que neix del matí del Diumenge de Pasqua!
Amb l’afecte i l’estima del vostre bisbe, el vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell