Conèixer la ciutat italiana de Bari

Important centre turístic i comercial del sud d’Itàlia, Bari és un clar exemple de l’encreuament de cultures. El casc antic de Bari està envoltat per una imponent muralla. Configuren aquesta zona de la ciutat tot un seguit d’estrets carrerons que ens transporten a altres èpoques. A dins del perímetre de la muralla trobem el majestuós castell, amb l’ampli pati, que avui dia acull diverses activitats. El castell va ser construït al segle XIII per Frederic II.
També l’església de Sant Nicolau, clar exemple del singular romànic de la regió. Construïda entre els segles XI i XII, es tracta d’un edifici de gran bellesa exterior i amb un interior esplèndid, amb obres d’art i la tomba del patró de Bari, San Nicola.
D’exemples arquitectònics religiosos de Bari, al casc antic, també cal esmentar la Catedral, amb l’alta torre del campanar. En aquest cas, és una construcció bizantina del segle XII, amb diverses modificacions posteriors.
Però, el que més atrau d’aquest barri antic és deixar-se emportar i perdre’s pels típics carrerons empedrats. De ben segur que en un moment o un altre anirem a parar a l’Arc Baix, també anomenat l’Arc dels enamorats.
La ciutat moderna va ser creada a principis del segle XIX. Un dels principals carrers comercials és Corso Cavour. En aquest vial hi ha el Teatro Petruzzeli, on s’han representat algunes de les més importants òperes. Fa uns anys va patir un incendi i va haver de ser restaurat.
El límit entre el barri antic i el nou el posa l’avinguda Vittorio Emmanuele.
És totalment recomanable acudir al passeig marítim, que discorre al llarg de la platja coneguda com a Pane e Pomodoro (pa amb tomàquet). Aquesta és l’única platja de sorra de la ciutat. La resta són cales pedregoses de gran bellesa.
Alguns dels punts animats de la ciutat són la Piazza del Ferraresa i la Piazza Mercantile. També el Corso Vittorio, la Via Abate Giacinto o la Via Nicolo Putignani.
Dades d’interès
Superfície
116,20 km2
Situació
La ciutat de Bari està situada al sud-est d’Itàlia, a la vora del mar Adriàtic. És també la capital de la regió d’Apúlia.
Geografia
Important port turístic i comercial, Bari està envoltat per un paisatge singular, la planura de Murge, una zona àrida, que sembla aturada en el temps. A Bari són també nombrosos els fenòmens càrstics a les roques, creats per l’erosió de l’aigua i del pas del temps.
Població
315.473 (2025) (2.687,39 hab./km²).
Clima
El clima de Bari és típicament mediterrani, tot i que es troba al mar adriàtic. És sec a l’estiu i suau al hivern. A Bari i a la zona de la Puglia en general, les pluges són força escasses; de fet, es tracta de la regió italiana amb un índex menor de pluviositat. És al hivern, fonamentalment, quan es produeixen algunes pluges.
Gastronomia
La gastronomia de la zona està basada en els peixos i mariscs. La pasta, en forma d’orecchiette, cavatelli i fricelli, d’elaboració artesana. L’oli d’oliva extra verge, amb denominació d’origen, és de gran qualitat.
