El Papa Lleó XIII, en el 1891, promulgà l’encíclica RERUM NOVARUM (DE LES COSES NOVES), que establí les bases de l’ensenyament social catòlic romà modern. Considerat per alguns catòlics conservadors com un text extremadament progressista, posà de relleu la posició catòlica sobre la justícia social, especialment en relació als problemes creats per la revolució industrial.
Posava èmfasi sobre el dret de l’església a pronunciar-se sobre temes socials pel que respecta a les qüestions morals. Es considera la primera encíclica social una carta pastoral que aborda el tema social. Molts papes dels segles XX i XXI han promulgat encícliques que amplien l’ensenyament de tan important text, avançat en el temps.