Errors habituals quan netegem la casa i com evitar-los

Netejar la casa forma part de la rutina, però sovint cometem errors que no només fan perdre temps, sinó que poden empitjorar el resultat o, fins i tot, fer malbé superfícies i objectes. A continuació repassem alguns dels errors més habituals quan netegem la nostra casa i t’expliquem com evitar-los fàcilment.
1. Utilitzar massa producte de neteja
Un dels errors més comuns és pensar que com més producte fem servir, més net quedarà tot. En realitat, l’excés de detergent deixa residus que atrauen la brutícia i poden provocar taques o superfícies enganxoses.
Com evitar-ho:
Segueix sempre les quantitats recomanades pel fabricant i, si cal, esbandeix amb aigua clara per a eliminar restes de producte.
2. Netejar sense ordre
Començar a netejar sense un ordre clar pot fer que embrutem allò que ja havíem deixat net. Per exemple, netejar el terra abans de treure la pols dels mobles és un error molt habitual.
Com evitar-ho:
Segueix una lògica senzilla: de dalt a baix i de dins cap a fora. Primer, els sostres i els mobles, i al final els terres.
3. Fer servir el mateix drap per a tot
Utilitzar el mateix drap per al bany, la cuina i altres estances pot escampar bacteris i males olors per tota la casa.
Com evitar-ho:
Assigna draps diferents per a cada zona o fes servir codis de colors. Renta’ls sovint i deixa’ls assecar bé.
4. Barrejar productes de neteja
Algunes barreges poden ser perilloses. Combinar lleixiu amb amoníac o vinagre pot generar gasos tòxics molt perjudicials per a la salut.
Com evitar-ho:
No barregis mai productes si no estàs convençut que és segur fer-ho. Llegeix sempre les etiquetes i, quan tinguis dubtes, utilitza un sol producte.
5. No deixar actuar els productes
Moltes persones ruixen el producte i el retiren immediatament, sense donar-li temps a fer efecte. Això fa que la brutícia no s’elimini correctament.
Com evitar-ho:
Deixa actuar el producte uns minuts, sobretot en taques difícils o superfícies molt brutes.
6. Oblidar-se de netejar allò que no es veu
Interruptors, poms de les portes, comandaments a distància o la part superior dels armaris acostumen a quedar fora de la neteja habitual.
Com evitar-ho:
Inclou aquests punts en la teva rutina setmanal. Són zones amb molta acumulació de bacteris.
7. Netejar vidres a ple sol
Netejar finestres quan toca el sol directament fa que el producte s’assequi massa ràpid i deixi marques.
Com evitar-ho:
Neteja els vidres en dies ennuvolats o en moments del dia amb menys sol.
8. No ventilar mentre netegem
Netejar sense ventilar pot provocar acumulació d’olors fortes i inhalació de vapors nocius.
Com evitar-ho:
Obre finestres i portes mentre neteges, especialment quan utilitzes productes químics.