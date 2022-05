Tots/es harem tingut alguna vegada un amor impossible?

T’ha passat alguna vegada? T’has enamorat d’algú que no podia ser? Ja sigui perquè ja estava amb una altra persona, per excessiva diferència d’edat, perquè estan casats/des, etc.?

En relacions de parella és on solem trobar-nos amb més freqüència aquest sentiment, aquest amor platònic. Hi ha tantes persones que necessiten un amor un sentiment etc.

Cada persona té unes qualitats que poden ser més o menys la nostra manera de ser. No obstant això, no hi ha cap ésser humà perfecte i sempre hi haurà certes coses en què no estarem del tot d’acord.

Hi ha vegades, no gaires, que el desitjat amor platònic es fa realitat. És aleshores quan la persona entra en un estat d’exaltació en què se sent fascinant, d’alguna manera trobem a l’altre una cosa que té i a nosaltres ens cal. D’aquesta manera és especial, inassolible i perfecte.

Hi ha persones que només troben plaer o gust en el desig sexual, sembla que enyorar, somiar, abraçar, crec que és el motor que fa vibrar, però alguns només veuen sexe.

Si volem tenir una relació saludable cal que ens lliurem d’aquests vels i mirem de front la persona en la seva totalitat. Hem d’acceptar els seus encerts així com els seus errors, assumint que és humà i volent/la en la seva imperfecció. Només així l’enllaç serà real.

L’amor només és possible quan dues persones es comuniquen entre si i només en aquesta “experiència central” hi ha la realitat humana, només allà hi ha la vida, només allà hi ha la base de l’amor.

Cal estimar el que, i a molts/es ens falta, el que està a la nostra vida: ja sigui la parella, la feina, un amor impossible etc., tot això amaga multitud d’aspectes positius que moltes altres persones voldrien tenir.

Compartir la vida amb l’altre és només si cadascú manté el seu propi espai personal d’independència, és possible que una relació sigui saludable perquè cadascú té les seves necessitats individuals i pot evolucionar de diferents maneres.

Crec que tots hem viscut en algun moment de la nostra existència l’amor veritable o almenys ens hi hem lliurat, volent abraçar una experiència de manera completa.

Així, hem realitzat accions romàntiques com a part d’aquest lliurament i com a corol·lari d’aquesta seducció per a alguns i carícies per a altres necessàries per conquerir la persona que es desitja.

Sempre portem la nostra brúixola a mà, és a dir, aquest cor que sap bé el que vol i que ens impulsa a seguir per trobar allò que necessitem.