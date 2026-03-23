La ratafia, el licor de la terra catalana

La ratafia és un licor tradicional català elaborat amb nous verdes i una àmplia varietat d’herbes aromàtiques i espècies. Es tracta d’una beguda dolça, d’aroma intensa i amb un fort component simbòlic i cultural, que s’ha mantingut viva gràcies a la transmissió oral i a les receptes familiars que passen de generació en generació.
La ratafia s’obté a partir de la maceració d’herbes, fruites i nous verdes en aiguardent o anís, a la qual s’afegeix sucre o almívar. Cada casa o productor en té la fórmula pròpia, però les herbes més habituals són la farigola, la menta, el romaní, la nou moscada, la canyella, la pela de taronja o de llimona, el clau d’espècia i la vainilla.
El procés tradicional comença al voltant de Sant Joan, quan les nous encara són tendres i es poden tallar amb facilitat. La maceració dura setmanes o mesos, i el licor s’embotella habitualment a la tardor, moment en què la ratafia ja ha adquirit el seu característic color fosc i gust profund.
L’origen de la ratafia es remunta a segles enrere i es vincula a les comarques interiors de Catalunya, especialment a la Garrotxa, Osona, el Berguedà i el Ripollès, tot i que trobem variants similars a altres zones de la Mediterrània. El mot “ratafia” sembla provenir del llatí rata fiat (“sigui ratificat”), expressió amb què s’acabaven antics acords o pactes, que sovint es tancaven amb una copa d’aquest licor.
La ratafia és ideal per a prendre com a digestiu després dels àpats, servida freda o amb glaçons, tot i que també es pot degustar a temperatura ambient per a apreciar-ne millor els matisos. En ocasions especials, acompanya postres, converses i celebracions familiars, com si fos una abraçada dolça al final del menjar.
Gràcies al seu caràcter dolç i especiat, la ratafia marida especialment bé amb:
- Postres de xocolata o amb fruits secs.
- Formatges curats o blaus, que contrasten amb la seva dolçor.
- Coca de Sant Joan, galetes d’anís o panellets.
- També pot donar un toc aromàtic a receptes de cuina, com carns rostides o salses, o bé ser l’ingredient estrella en còctels i rebosteria.