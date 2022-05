El Timeboxing: gestionar el temps per a una major productivitat

El Timeboxing o “caixa del temps”, és una tècnica que consisteix bàsicament a posar límits de temps a l’execució de les diferents tasques que hem de realitzar, per a poder controlar i gestionar millor el temps de treball i fer-lo més efectiu.

Per a poder aconseguir-ho, és necessari prendre l’hàbit de planificar amb temps totes les tasques pendents i preveure el temps ens portarà dur a terme cadascuna d’elles, així com preparar amb antelació els recursos i eines necessàries per a la seva execució, per tal d’estalviar-nos temps.

El timeboxing té dues variants:

La rígida.

La flexible.

La primera, exigeix finalitzar la tasca i començar la següent quan s’arriba al temps màxim fixat, independentment de si s’ha finalitzat o no. En la segona, el temps es pot adaptar i allargar-se, a fi de poder acabar un treball abans de passar al següent.

La durada establerta per a cada tasca dependrà molt de la complexitat d’aquesta així com de l’experiència que tinguem prèviament, per la qual cosa el temps per a cada treball pot ser diferent.

Alguns dels beneficis que suposa aplicar aquest mètode són:

Combatre la procrastinació , és a dir, deixar les tasques per a més tard.

Millorar la concentració.

És important a més ser molt rigorosos i assegurar-se que no hi hauran interrupcions de cap mena durant el temps que ens dediquem a executar cada tasca, i que en finalitzar cada “calaix”, es descansi entre cinc i deu minuts.