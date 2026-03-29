L’impacte del diagnòstic de càncer: com gestionar les emocions

El diagnòstic de càncer pot suposar un alt impacte emocional per a la persona malalta, però també per als seus familiars, ja que es tracta d’una situació crítica plena de canvis. Les emocions són les reaccions fisiològiques que ens ajuden a adaptar-nos a una circumstància en concret. En el cas d’un procés oncològic, ajuden a comprendre el que està succeint.
En situacions en les quals ens sentim en perill o la vida no es desenvolupa com esperàvem, és habitual sentir emocions com a tristesa, por o ràbia.
Aquestes emocions apareixen de manera natural, com a resposta a les dificultats que s’estan vivint. Precisament perquè aquestes emocions són una resposta inevitable davant el càncer, una malaltia que ens canvia la vida.
Per això, des de l’Associació Contra el Càncer ofereixen algunes claus per a aprendre a conviure amb aquestes emocions:
. Permet-te sentir-te com et sents en la situació que estàs vivint.
. Expressa com et sents i comunica com et poden ajudar.
. Pren-te espais per a sentir cadascuna de les teves emocions i comparteix-les amb els altres.
. Si t’ajuda, inclou alguna tècnica de regulació emocional, per a reduir la intensitat del malestar.
. Fes alguna activitat agradable per a tu. És important començar per les senzilles.
Viure una malaltia com el càncer pot no ser fàcil i pot resultar molt difícil gestionar les emocions. Per això, no dubtis a buscar ajuda professional.
Per Consumer/eroski.com