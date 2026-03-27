Maquillatge i menopausa: com adaptar la teva rutina per a veure’t (i sentir-te) millor

Parlar de maquillatge i menopausa és parlar d’una pell que canvia i d’una mirada que també evoluciona. Durant aquesta etapa, el rostre pot tornar-se més sec, sensible i amb menys lluminositat, i això fa que alguns productes que abans funcionaven de manera automàtica deixin de fer-ho. No és un problema: és un senyal que toca ajustar la rutina.
Lluny de complicar-se, el maquillatge pot convertir-se en un aliat per a acompanyar a la pell en aquest moment. No es tracta de cobrir més, sinó de triar millor i aplicar amb més intenció, entenent què necessita ara el rostre i què se li assenti realment bé. Compartim amb tu els consells que ens ofereixen els experts del saló Dt. Belle.
Una pell diferent demana un maquillatge diferent
Un dels errors més comuns en abordar el maquillatge i la menopausa és mantenir exactament les mateixes fórmules de sempre. Bases molt cobrents, textures denses o acabats excessivament mats poden marcar línies i endurir els trets, just el contrari del que busquem.
En aquesta etapa, la pell agraeix productes més lleugers, amb ingredients hidratants i acabats naturals. Bases fluides, correctors cremosos i fórmules que es fonin amb la pell ajuden a unificar el to sense apagar-lo ni restar-li frescor.
1. Bases lleugeres que retornen la llum
Amb la menopausa, la pell perd col·lagen i tendeix a ressecar-se, per la qual cosa les bases mats i denses deixen de jugar a favor. Marquen línies, apaguen el rostre i resten frescor. En el seu lloc, funcionen millor les fórmules lleugeres, hidratants i amb acabat lluminós, que unifiquen el to sense “pesar”. Si a més incorporen actius tractants —com a àcid hialurònic, pèptids o antioxidants—, el maquillatge deixa de ser només estètic i es converteix en un gest més de cura diària.
2. Correctors que acompanyen, no que quartegen
El corrector ja no hi és per a cobrir-lo tot. Ara s’usa amb precisió, només on fa falta: ulleres, petites taques o comissures. Com més fluida sigui la textura i més fàcil de difuminar, millor s’integrarà en la pell. Tan important com la fórmula és el to: ni massa clar ni excessivament groc. Aplicar-lo amb esponja humida o amb un pinzell suau ajuda al fet que el resultat sigui natural i sense acumulacions.
3. Coloret en crema per a un efecte bona cara immediat
El coloret torna a ocupar un lloc protagonista, i durant la menopausa es converteix en un gran aliat. Els formats en crema o gel aporten frescor, moviment i un acabat molt més natural que en pólvores. Aplicat en la part alta del pòmul, amb els dits o amb una brotxa de fibra duo, aixeca el rostre a l’instant i retorna aquest rubor saludable que a vegades es perd amb els canvis hormonals.
4. Celles que equilibren i suavitzen l’expressió
Amb el pas del temps, les celles tendeixen a perdre densitat i definició. Emplenar-les lleugerament amb un llapis fi o una ombra en pols pot canviar per complet l’expressió del rostre. Pentinar-les després amb un gel fixador ajuda a ordenar-les i a donar-los presència sense rigidesa. Una cella ben treballada emmarca la mirada i suavitza els trets de manera natural, sense artificis.
5. Llavis amb color, confort i moviment
Els labials molt foscos o excessivament mats poden endurir els trets. En canvi, les fórmules hidratants amb color aporten llum, frescor i una expressió més relaxada. Tons com el rosa empolsat, el coral, el cirera o el maduixa funcionen especialment bé. Un truc senzill: perfilar lleugerament el contorn per a definir els llavis sense que el resultat es vegi rígid.
6. Il·luminador ben col·locat (i sense excessos)
L’il·luminador no està per a brillar, sinó per a retornar llum. Durant la menopausa, convé fugir de les partícules gruixudes o l’efecte purpurina i apostar per fórmules líquides o en estic, amb acabat setinat.
Aplicat sol en punts estratègics —os del pòmul, llagrimer o arc de Cupido— aporta frescor i dimensió sense sobrecarregar el maquillatge.
7. Pólvores, els justos i necessaris
No és que les pólvores estiguin prohibides, però sí que convé utilitzar-les amb moderació. L’ideal és aplicar-les únicament en la zona T, amb una brotxa gran i sense arrossegar el producte. Millor optar per pólvores ultrafines que matifiquen sense encartonar, per a mantenir l’equilibri entre controlar les lluentors i conservar la lluminositat natural de la pell.
