Títol: El consultori de la senyora Ainou
Escriptora: Meritxell Martí
Il·lustradora: Rocio Bonilla
Editorial: Flamboyant
Pàgines: 44
Edat: A partir de 7 anys
El consultori de la senyora Ainou és el primer llibre fruit de la unió de Meritxell Martí i Rocio Bonilla. El llibre presenta un conjunt de cartes adreçades a una misteriosa consultora, que respon a les inquietuds dels personatges amb enginy i un toc d’humor constant.
El text destaca per un ús acurat i ric de la llengua, amb presència de rimes, embarbussaments i fórmules pròpies de l’inici dels contes. El format de les cartes dona estructura al llibre i acompanya el lector en el descobriment de les consultes i de les respostes de la senyora Ainou tot recuperant l’acte d’escriure una carta, tirar-la a la bústia i esperar-ne la resposta a casa, un fet que avui pot resultar llunyà per a molts infants.
Les imatges tenen un pes rellevant dins el relat. Els escenaris i els petits detalls conviden el lector a observar i aporten elements significatius per a la història, incloses algunes pistes sobre la identitat de la senyora Ainou.
És un llibre pensat per a infants i que obre la porta a una lectura compartida. Les situacions plantejades poden llegir-se tant des de la mirada dels infants com des de la dels adults, i les respostes tenen en compte les inquietuds d’uns i altres. Fins i tot un dels personatges adults interpel·la la senyora Ainou quan el fet de posar en pràctica els seus consells desencadena nous imprevistos dins la història.
Al llarg del llibre, el lector es pregunta qui deu ser realment la senyora Ainou. El seu nom, ben curiós, remet inevitablement a un I know anglès. El relat fa pensar en algú que coneix bé tant els petits com els grans, amb un punt de misteri que acompanya la lectura. Una proposta ben resolta, que convida a llegir, observar i conversar, i que confirma l’encert d’aquest tàndem.
Anna Martínez / Clijcat / Faristol