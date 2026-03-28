Pensar el que dic i faig

Dependrà de les persones amb que estiguis. No totes les persones amb qui et relacionis en el teu dia a dia són de la teva confiança ni et coneixen. Ho dic per experiència pròpia. Així que, de vegades, un simple comentari sense malícia davant de persones així pot traduir-se en grans problemes si s’arriben a donar malentesos. No hauria de ser així ja que tens el poder i el dret d’expressar-te com et dona la gana, però al món en el qual vivim hi ha ofesos que ho estan per coses que no els competeixen. Et poden embolicar una situació en menys d’un segon si van amb males intencions o són persones realment problemàtiques.
La realitat és que encara que diguis el correcte, per a algunes persones amb diferent manera de pensar que tu, potser no els agradi o no estaran d’acord en el teu posicionament i emetran un judici o una crítica negativa sobre tu. I pregunto: com vull ser? O com vull sentir-me? Una persona prudent, educada, discreta, agradable, cordial, senzilla o xafardera, imprudent, negativa… Bé, això dependrà de cada moment donat.
D’altra banda, crec que és important no només ser selectiu amb el que dius, sinó a qui ho dius. El pitjor és jutjar i que et jutgin, moltes vegades sense tenir raó.
Admetre que una altra persona, ja per ser superior a tu, ha de ser veritat tot el que digui, no és el més correcte. És jutjar sense saber. Sempre cal escoltar les dues versions dels fets i, sobretot, si pot ser, tenir algú que pugui confirmar allò que diu l’un o l’altre. Jutjar i ser jutjat, tot sovint és molt fàcil per segons quins éssers humans.
Poca gent se’n salva. El mal que poden ocasionar els malentesos, molts cops, no es mesura el suficient. Al meu parer s’ha de dir tot el que un vulgui o necessiti dir, el que sigui, però sempre que es respecti a l’altra persona en fer-ho i es cuidi la manera i el moment de dur-ho a terme. I sempre amb la veritat per davant, res de mentides disfressades.