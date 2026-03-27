Després de competir en la secció oficial del Festival Internacional de Cinema de Canes i guanyar-hi el premi a la millor interpretació femenina per a la seva actriu protagonista Nadia Melliti, ‘La hija pequeña’, d’Hafsia Herzi, ha arribat ja als cinemes. L’actriu i directora francesa de ‘Bonne mère’ (2021), guanyadora del premi al conjunt del seu repartiment d’actors en la secció Una Certa Mirada de Canes, adapta ella mateixa la novel·la homònima de Fatima Daas. Aquesta coproducció francoalemanya és la tercera pel·lícula d’Hafsia Herzi i està centrada en Fatima (Nadia Melliti), de disset anys, la més jove de tres germanes d’una família musulmana en una barriada parisenca. Fàtima fuma, no beu alcohol, és creient, és una bona estudiant i surt amb un xicot, l’aspiració del qual, és casar-se amb ella i que la Fatima sigui mare. Però els estudis de filosofia i la freqüentació de nous ambients universitaris comportarà canvis radicals en la seva vida.
És aleshores quan la Fatima comença a qüestionar la seva identitat sexual perquè se li desvela una atracció homosexual per altres noies. Després de diversos temptejos i curiositats, aquest procés de redescoberta personal desembocarà en una història romàntica amb una noia asiàtica i infermera (Park Ji-min). Serà una relació plena de felicitat, de desengany i, també, de retrobament. Hafsia Herzi planteja en tota la seva extensió els dilemes de Fatima de conciliar la seva fe musulmana amb els seus desitjos sexuals emergents, malvistos pel seu entorn més immediat. Un conflicte intern entre religiositat i lesbianisme que Fatima viu amb dolor i patiment. El resultat final és una notable peça melodramàtica de reivindicació lèsbica dins la comunitat musulmana francesa que compta amb un treball extraordinari de Nadia Melliti.