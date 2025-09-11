S’atorga l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals a Quim Salvat

El Consell de Ministres ha aprovat l’atorgament de l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals a Quim Salvat. Aquesta iniciativa, que es va engegar l’any passat, segueix una de les línies estratègiques del ministeri per a aquesta legislatura i té com a objectiu donar suport als artistes musicals del país, davant les dificultats que es puguin trobar per a materialitzar el potencial real de professionalitzar-se i dedicar-se exclusivament als seus projectes artístics, ja que, habitualment, aquest procés comporta necessitats i riscos financers alts.
Aquest ajut de 40.000 euros, que s’atorga a un únic projecte d’entre els presentats a la convocatòria, s’afegeix a la resta d’instruments de suport al sector artístic i cultural que ha desplegat recentment el Ministeri, com la convocatòria de diverses subvencions anuals dirigides al col·lectiu cultural del país o l’ajut per a la participació en fires i mercats professionals de música internacionals, entre altres.