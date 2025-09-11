Aprovat un Projecte de llei per a reforçar la protecció de dades personals en l’àmbit penal i de seguretat pública

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei qualificada relativa al tractament de dades personals amb la finalitat de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals, incloent-hi la protecció contra les amenaces per a la seguretat pública i la prevenció d’aquestes amenaces. Amb aquesta llei, Andorra reforça el seu compromís amb la protecció de dades personals i la seguretat jurídica, adaptant-se als reptes de la societat digital. El Govern destaca que la norma contribuirà a una justícia penal més efectiva i a una millor protecció de la seguretat pública, sense renunciar als drets i llibertats fonamentals de la ciutadania.
La llei respon al compromís d’Andorra amb la defensa dels drets fonamentals, especialment el dret a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, tal com recull l’article 14 de la Constitució, i s’inspira en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un marc comú per a la protecció de dades personals en l’àmbit penal a Europa. Així, el Projecte de llei també respon a l’encomanda de la Llei de protecció de dades personal que demanava desplegar un text específic sobre aquesta temàtica en l’àmbit penal i de seguretat pública.
La ràpida evolució tecnològica planteja nous reptes per a la protecció de les dades personals. El Projecte de llei dona resposta a la necessitat d’actualitzar el marc jurídic andorrà, adaptant-lo als estàndards europeus i garantint que la recollida i tractament de dades per part de les autoritats competents es faci amb les màximes garanties.
D’aquesta manera, la llei estableix que les autoritats competents que es regulen en aquest text són òrgans judicials, Ministeri Fiscal, Cos de Policia, Cos Penitenciari i Unitat d’Intel·ligència Financera. S’estableixen principis clars: les dades han de ser tractades de manera lícita, lleial, adequada, pertinent i no excessiva, i només durant el temps necessari per a la finalitat prevista.