“El silenci de la broma”, de Sylvette LLuch: una obra per a trencar el silenci sobre l’assetjament escolar

Aquest dijous, 11 de setembre, a les 19:00 hores, a la sala d’actes de l’FNAC, a Andorra la Vella, es presentarà el llibre “El silenci de la broma“, de Sylvette Lluch, una obra col·lectiva que combina testimoniatges reals, reflexions professionals i expressions artístiques per a visibilitzar i prevenir l’assetjament escolar.
El llibre, editat per Mesclant amb el suport i impuls de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), recull l’experiència personal de l’autora, així com les veus de joves i famílies que han patit bullying. Tal com recorda Sandra Cano, presidenta d’ADJRA i prologuista de l’obra, “una broma quan fa mal deixa de ser una broma”.
La publicació compta amb col·laboracions destacades de psicòlegs i psiquiatres del SAAS, que expliquen les conseqüències psicològiques de l’assetjament; de l’advocada Aurora Casadevall, que aporta la perspectiva penal; i d’artistes i creadors com Juli Fernández Blasi (poema), mossèn Ramon de Canillo (conte) i la tiktoker Clàudia Cunill (@itsclaubunny). També hi han participat les il·lustradores Girasol Blanco i Anna Simonet, i infants que van contribuir amb dibuixos i eslògans contra l’assetjament.
El llibre és una crida a donar veu a qui no en té, conscienciar sobre la gravetat del bullying i crear espais segurs per a infants i joves. La coincidència de la presentació amb el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi (10 de setembre) reforça el missatge central: l’assetjament pot ser un factor de risc greu, i només amb escolta i suport es poden evitar conseqüències devastadores.