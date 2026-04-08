El març es tanca amb un 70,88% d’ocupació hotelera

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) consolida la bona dinàmica de 2026 amb un 70,88% d’ocupació al març. La xifra d’ocupació als hotels participants a l’enquesta de la UHA referma la tendència positiva de la temporada d’hivern, amb un resultat especialment rellevant si es té en compte el context de calendari. El mes de març de 2026 ha superat clarament el 66,53% del mateix període del 2025, tot i que enguany ha estat marcat per l’inici de la Setmana Santa a final de mes, fet que condiciona la comparativa directa entre exercicis.
Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) “valorem positivament aquest resultat, que confirma la solidesa de la destinació en la recta final de la temporada d’hivern. L’atractiu del país, combinat amb unes bones condicions de neu durant bona part del mes, ha permès mantenir un nivell d’activitat destacat, tot i tractar-se d’un període tradicionalment més irregular en demanda”.
Continuïtat i adaptació al calendari
Aquest registre posa de manifest la capacitat del sector per a adaptar-se a les particularitats del calendari, especialment en un any en què la Setmana Santa s’ha iniciat, en termes pràctics, a final de març. Aquest fet ha contribuït a reforçar l’ocupació en els darrers dies del mes, avançant part de la demanda que en altres exercicis es concentra plenament a l’abril.
Ocupació del mes de març de 2026 vs 2025
L’esforç del sector en un context exigent
“Com en mesos anteriors, aquests resultats són també fruit de l’esforç continuat dels establiments hotelers, tant en la gestió comercial com en l’operativa diària. La complexitat en la planificació d’equips humans en un entorn de manca de mà d’obra i la necessitat de mantenir estàndards elevats de qualitat en un entorn exigent continuen sent factors clau en el dia a dia del sector”, assenyalen des de la UHA. “La capacitat d’adaptació i la professionalitat dels equips han estat determinants per a assolir aquests nivells d’ocupació”.
Valoració institucional
Per a la UHA, el resultat del mes de març reafirma que la temporada d’hivern evoluciona de manera favorable, amb una demanda que es manté sòlida fins al seu tram final. “La combinació d’una bona oferta, una gestió eficient i la capacitat d’aprofitar els elements del calendari, com la Setmana Santa, permeten consolidar Andorra com una destinació competitiva, resilient i preparada per a encarar amb confiança el tancament de la temporada”.