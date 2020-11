S’aprova el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

L’executiu, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. El nou document permet desplegar la Llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, agrupar la normativa en un sol text i adaptar a les necessitats i especificitats del cos aquest element clau per al seu funcionament.

De manera general, el text estableix els criteris per proveir les places de direcció i de membres del Cos, els requisits que s’han d’acomplir, els sistemes de provisió de places i les proves, les bases de la convocatòria i els mèrits que cal valorar, i, per altra banda, atorga la competència per determinar els requisits, l’execució i l’organització de les convocatòries al Comitè Tècnic de Selecció, i per acabar fixa els períodes de formació i de prova a què estan sotmesos els membres del Cos fins al nomenament definitiu.

Així, el reglament té com a principal objectiu establir els aspectes bàsics i específics de l’accés al cos i de la promoció interna sobre la base dels principis generals dels sistemes de selecció, com els principis de mèrits, capacitat i competència, així com els principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència com a eixos essencials en tot procés de previsió de places.

El text també busca facilitar les fórmules que habilitin un sistema de carrera professional en el Cos com a eina destinada a vertebrar i garantir el funcionament d’aquesta institució, i fer possible la consolidació de comandaments professionalitzats, i atès que, altrament, l’àmplia especialització del Cos ha posat en evidència la necessitat de normar la gestió de les especialitats mitjançant la promoció interna.

Més concretament, el reglament estableix que poden optar al procediment d’accés totes aquelles persones que tinguin la nacionalitat andorrana, que siguin majors d’edat i no excedeixin l’edat de jubilació, no trobar-se inhabilitat, no estar condemnat per delictes, entre d’altres. A més, es crea el Comitè Tècnic de Selecció format per un membre de la direcció, un treballador públic indefinit, dos membre del cos i els membres del ministeri competent en matèria d’interior. Aquest comitè té com a missió establir els requisits, executar les convocatòries, organitzar el conjunt de les proves, avaluar els candidats i efectuar la proposta d’adjudicació de les places.